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В Волгограде приостановят движение автотранспорта по улице Елецкой Печать
13.06.2017 15:54

В Волгограде приостановят движение автотранспорта по улице Елецкой

Проезд для автомобилей будет закрыт на время ремонта трамвайных путей.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по капитальному ремонту трамвайных путей будет приостановлено движение транспортных средств по автомобильной дороге улицы Елецкой.

Проезд для автомобилей будет закрыт в границах от дома № 2 по улице Елецкой до улицы Симбирской с 17:00 часов 16 июня до 20:00 часов 25 июня.

​Объезд транспортных средств будет осуществляться по улице Кузнецкой. Кроме того, временно организован проезд для встречного движения транспортных средств от дома № 2 по улице Елецкой по направлению движения в сторону улицы Симбирской.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда

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