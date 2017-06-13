

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе губернатора, в Волгограде 9 июня открылось новое отделение областного клинического наркологического диспансера. Так, в здании на улице Хорошева работает дневной стационар. Учреждение обслуживает жителей Дзержинского и Центрального районов города. Сообщается, что здесь провели капитальный ремонт. Само здание расположено в транспортной доступности для посетителей, а вход в помещение адаптирован для маломобильных граждан.

В этом году закончен ремонт в отделении детской реабилитации наркологического отделения в Красноармейском районе. Для подразделения закупили медицинское и хозяйственное оборудование. Также, диспансерно-поликлиническое отделение появилось и в Кировском районе.

Всего в структуру региональной наркологической реабилитации сейчас входят 18 отделений.

Также, в этом году к открытию планируется дополнительный кабинет медицинского освидетельствования, клинико-диагностическая круглосуточная лаборатория в Красноармейском районе. Расширить службу хотят и на западе города. Помимо этого, в 2017 году в новом формате заработают автомобильные передвижные пункты. Это позволит оперативно выявлять пьяных водителей.

Отметим, что в регионе социальную реабилитацию зависимых людей проводят бесплатно.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба губернатора