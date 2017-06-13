Полиция региона вышла на борьбу с растительным наркотиком

С 13 июня 2017 года в регионе начался первый этап операции «Мак-2017», цель которой выявить и пресечь оборот наркотиков растительного происхождения, а также ликвидировать дикорастущий наркотик.

Операция будет проведена сотрудниками ГУ МВД по Волгоградской области совместно с представителями УФСБ, УФСИН, Астраханской таможни, Минсельхоза, Минобороны и районных властей.

Первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 2017» завершится 15 июля 2017 года.

Отметим, что за прошлый год полицейским области удалось изъять больше 14 килограммов наркотиков и уничтожить 63 очага дикорастущих запрещенных растений.

Юлия Соболева

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области