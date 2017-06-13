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В Волгограде перекроют улицу Азизбекова Печать
13.06.2017 17:11

В Волгограде перекроют улицу Азизбекова

Дорожники приступили к ремонту на улице Азизбекова. В этой связи проезд от улицы Елецкой до улицы Саши Филиппова закроют для автомобилей.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в мэрии города, движение транспорта на улице Азизбекова в границах от улицы Елецкой до улицы Саши Филиппова прекратят с 8:00 14 июня до 20:00 24 июня. Такие меры связаны с ремонтом на данном участке дороге. Сообщается, что рабочие уже приступили к фрезерованию старого полотна и укладке выравнивающего слоя. Всего на этом участке обновят свыше 8,2 тысяч квадратных метров дорожного покрытия общей длиной в километр.

Восстановление дороги обойдется региональной казне в 12 миллионов рублей. Ремонтировать участок будет Муниципальное унитарное предприятие дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района. Подрядчики должны будут восстановить дорожное покрытие до 31 октября. Гарантийный срок составит 4 года.

Объехать дорожный ремонт на Азизбекова можно будет по улицам Саши Филиппова, Ардатовской, Череповецкой, Елецкой, Полоненко.

Отметим, что сегодня долгожданные восстановительные работы идут на 3-й Продольной магистрали, улицах Елецкой, Кубинской, Ленкоранской, Чарджуйской, Краснознаменской, 39-й Гвардейской, проезде Дорожников. Всего в этом году будет восстановлено свыше 100 км улично-дорожной сети Волгограда. При этом, по словам волгоградских активистов, качество текущего ремонта в некоторых случаях вызывает сомнение.

Полина Макарова
Фото: Администрация Волгограда

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