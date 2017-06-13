В Волгоградской области подвели итоги рейдов по перевозкам мусора



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в облкомприроды, за пять рабочих дней прошлой недели инспекторы привлекли к административной ответственности 37 нарушителей природоохранного законодательства, 26 из них задержаны в Волгограде.

В двух рейдах по транспортировке и сбросу отходов участие приняли сотрудники ДПС ГИБДД и участковые полицейские. Так, экологи и стражи порядка проверили 35 мусоровозов. В отношении пяти водителей составлены протоколы, два из которых за сброс отходов на почву в неустановленном месте.

Еще одно нарушение природоохранного законодательства экологи зафиксировали в Городищенском районе. Там водитель мусоровоза сбрасывал мебельный мусор на закрытой свалке.

Также в Дзержинском районе Волгограда поймали гражданина, который выкидывал в неположенной зоне отходы от уборки дорог. Кроме штрафа, ему придется возместить ущерб, нанесенный окружающей природной среде.

Сообщается, что в текущем году экологи проведут около двух тысяч рейдов.

Полина Макарова

ФОТО: облкомприроды