МЧС: В Волгоградском регионе ожидается ухудшение погоды

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в самые ближайшие часы на Волгоградскую область обрушится сильный дождь с грозой. Непогода будет бушевать сегодня вечером и в ночь на 14 июня. В отдельных районах региона грозы будут сопровождаться юго-западным ветром с порывами до 15-20м/с.

ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует соблюдать меры безопасности:

- при парковке машин выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходить шаткие строения;

- находясь в помещении, плотно закрыть все окна и форточки.

В случае возникновения опасной ситуации звонить по телефону пожарно-спасательной службы «101».

Надира Коннова

Фото: globallookpress