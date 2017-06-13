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МЧС: В Волгоградском регионе ожидается ухудшение погоды Печать
13.06.2017 18:23

МЧС: В Волгоградском регионе ожидается ухудшение погоды

В ближайшие 1-2 часа во вторник с сохранением до конца дня и в ночь на среду в отдельных районах Волгоградской области ожидаются грозы с усилением юго-западного ветра.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в самые ближайшие часы на Волгоградскую область обрушится сильный дождь с грозой. Непогода будет бушевать сегодня вечером и в ночь на 14 июня. В отдельных районах региона грозы будут сопровождаться юго-западным ветром с порывами до 15-20м/с.

ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует соблюдать меры безопасности:

- при парковке машин выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходить шаткие строения;

- находясь в помещении, плотно закрыть все окна и форточки.

В случае возникновения опасной ситуации звонить по телефону пожарно-спасательной службы «101».

Надира Коннова
Фото: globallookpress

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