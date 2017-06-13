В Красноармейском районе на сутки отключат воду

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе мэрии Волгограда, в самом южном районе города планируют обновить изношенный участок водопроводной сети протяженностью 284 метров и диаметром 300 мм. В связи с намеченными работами по замене ветхого трубопровода с 07:30 15 июня до 08:30 16 июня произойдет временное и локальное ограничение подачи воды потребителям.

Водоснабжение будет ограничено для потребителей в Красноармейском районе города Волгограда по следующим адресам:

- ул. Остравская, дома №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а;

- пр. Героев Сталинграда, дома № 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37;

- б-р Энгельса, дома №1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 23а, 25;

- б-р Энгельса, д. №13а, д/с №370;

- пр. Героев Сталинграда, д. №31, школа №120;

- б-р Энгельса, д. №13, д/с №343;

- ул. Остравская, д. №12, ЦТП-36-37;

- В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды, - отметили в мэрии Волгограда.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"