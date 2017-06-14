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|Госдума намерена ограничить допустимое число кошек и собак в квартире
|14.06.2017 11:15
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Как сообщает "СоцИнформБюро", заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной поправкам к законопроекту об ответственном обращении с животными, заявил, что в законопроекте появляется сложный механизм - нормы содержания. Необходимо определить, сказал Панов, что такое хорошо, а что такое плохо при содержании животных.
Нормы будут разработаны подзаконными актами. Это будут ветеринарные нормы, которые определят, например, что кошке необходимо такое-то количество квадратных метров, и это необходимый метраж для проживания, который будет обеспечивать ее потребности.
По словам Панова, имея такие нормы, можно будет посчитать то предельное количество кошек или собак, которые могут находиться в одной квартире.
Кроме того, отметил Панов, в законопроекте появится норма о лицензировании цирков, зоосадов, зоопарков, океанариумов и дельфинариев.
Напомним, Госдума приняла в первом чтении проект базового закона об ответственном обращении с животными еще в марте 2011 года. В документе выделяются несколько категорий животных. Проект закона обязывает владельцев "обеспечивать условия, соответствующие биологическим и индивидуальным особенностям животного". Также законопроект запрещает любое причинение вреда животным (в том числе и при дрессировке), жестокое их умерщвление, натравливание на других зверей и человека и так далее.
Надира Коннова
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