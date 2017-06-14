В Дагестане заканчиваются выборы нового состава Общественной палаты республики

Сегодня в Общественной палате (ОП) республики Дагестан состоятся выборы окончательного состава членов этого органа. Общественники не исключают, что во время голосования могут быть допущены нарушения. Как рассказал «СоцИнформБюро» один из политологов, пожелавший остаться неизвестным, есть все основания полагать, что выборы последней (третьей) части членов Общественной палаты будут проведены по заранее согласованному с администрацией республики списком. Такой вывод позволяет сделать тот факт, что сегодня в 11 утра уже избранных 30 членов первого состава ОП пригласили в здание администрации. Вполне возможно, что там, за закрытыми дверями, им огласят список тех, кто должен пройти в новый состав консультативного органа. Напомним, что с нынешнего года порядок выборов членов Общественной палаты как на центральном, так и на региональном уровне изменился. По новым правилам, отменяется интернет-голосование, и вместо треть членов назначает президент республики из числа общероссийских общественных организаций, и треть – региональный парламент. А избранные главой региона и парламентом члены ОП выбирают еще треть состава – из числа представителей общественных организаций региона. < Предыдущая Следующая >