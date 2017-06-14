Авария стала причиной серьезной пробки в Кировском районе

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» очевидцы события, авария произошла около 10 утра на улице 64-й Армии в Кировском районе.

На мокрой дороге Шевроле Нива врезалась в ВАЗ-21099. От удара вторую машину развернуло и выкинуло в кювет. Нива также оказалась поперек дороги.

На данный момент на месте происшествия находятся сотрудники ДПС и Скорой. Информация о пострадавших уточняется.

Отметим, что на данном участке дороги уже собралась пробка в сторону Советского района.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»