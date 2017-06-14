В Краснооктябрьском районе отключат газ

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе компании, на объектах систем газоснабжения будут проведены ремонтные работы.

Из-за этого 21 июня с 09.00 до 16.00 будет приостановлена подача газа потребителям, которые проживают по следующим адресам:

ул.Короткая, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 23, 25, 27, 85, 51, 47, 39, 37, 35, 29, 27, 23, 21, 21а, 19, 15, 13, 11, 3, 5, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 14а, 7, 17, 39, 45, 29а, 29б;

ул.39 Гвардейская, 6, 8, 28, 24, 22, 26, 20, 18, 31, 33, 29а, 29, 27, 14, 14а, 17, 15, 26, 24а, 24, 22а, 22, 20, 18а, 18, 16;

ул.Новоремесленная, 3;

ул.Нестерова, 16, 16а, 12, 14, 1а, 1б, 3, 7б;

ул.Кузнецова, 1, 5, 9, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 18, 16, 12, 20, 22, 24, 31/1;

пр.Ленина, 71, 73, 75, 77, 79, 79б, 81, 81а;

ул.Варшавская, 3, 7;

ул.Вершинина, 5, 7;

ул.М.Еременко, 44, 56, 54, 52, 68, 70, 62, 60, 64, 66;

ул.Библиотечная, 7, 9, 11, 10, 12, 14, 8, 13, 15, 17;

ул.Р.Зорге, 52, 54, 58, 60, 46, 44, 40, 42, 38, 55, 51, 49, 53, 43, 39, 37, 35, 33, 31, 28/1, 28/2, 26/2, 26/1, 25а, 25, 21, 19, 17, 32/1, 32/2, 3, 5, 7, 4, 34а;

ул.Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 66, 68, 70, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 36, 18, 16, 12, 40, 44, 42, 46, 48, 50, 8, 10, 12, 34, 38а, 30/2, 22/2;

ул.Менделеева, 8, 19, 21;

ул.Семашко, 2, 9, 7, 13, 22а, 27, 29, 29/2, 19, 24;

пер.2 Репина, 2, 2а, 4а, 4б, 12, 14;

ул.Победы, 1, 1а, 4, 1б, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 30, 30б, 32, 34, 36, 40, 40а, 40б, 42, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 25а, 31, 33, 35а, 35, 35б, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49/1, 49/2, 53, 55, 57, 59, 42б, 42в, 44, 46, 48/1, 48/2, 50, 52, 54, 56/1, 56/2, 58, 60, 64, 66, 68, 66а, 7, 9, 13, 11, 26а, 28, 36а;

ул.Веселая, 1, 3, 5, 11, 13, 13б, 15, 4, 6, 8, 12, 14, 14б, 16, 18, 29, 36, 38, 40, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 43а, 43б, 45, 47, 49, 53, 55, 57/1, 61, 65, 44, 46, 48б, 48, 50, 52, 54, 56, 67, 44, 51, 59, 47, 27/2, 16а, 24, 28, 32, 34а;

ул.Уссурийская, 1а, 13, 13а, 17, 19, 19/3, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41/1, 41/2, 43, 54, 56, 45, 45а, 47, 57, 49, 61, 61а, 63, 65/1, 65/2, 69, 54, 56, 58, 1, 3, 5, 7(1, 2), 7/3, 11, 14, 14а, 16, 18а, 20, 22а, 22, 24, 26а, 28, 28а, 30, 34, 36, 36/1, 36б, 40, 42, 44, 46, 60, 10, 12, 14, 22а, 38, 17б, 15;

ул.Айвазовского, 6, 10, 14, 16, 18, 9, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 20, 20а, 22, 24, 28, 29а, 31а, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47а, 49, 51, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 7, 1а, 14/2, 12, 52/2, 33, 30а/2;

ул.Восточная, 1, 3, 5, 7, 9, 2а, 2б, 2/2, 2/1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 11, 13, 15, 19, 23, 23а, 25, 27, 31, 33, 35, 39, 16а/1, 16а/2, 16б, 22а, 22/2, 18, 20, 22, 24/2, 28, 30, 32, 32а, 36, 4а, 37, 36/2;

ул.Сочинская, 47, 53, 59, 61, 61а, 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 44, 46, 39, 37, 35, 33, 31, 23, 19, 17, 15, 13/1, 11, 9а, 9, 7, 5, 3а, 3, 1, 27, 51а, 51, 57а, 57б;

ул.Белибейская, 4, 6, 9, 11, 7, 5, 5/1, 3, 1, 2;

ул.Промышленная, 11, 9, 7а, 5, 3а, 1, 1а;

ул.Мичурина, 44, 50, 56, 58, 49, 51, 55;

ул.Планерная, 4а, 10;

27 июня 2017г. с 09ч.00 до 20ч.00 по следующим адресам:

ул.Алехина, 46, 48, 48/1, 50/1, 52/1, 54, 4а, 50, 52, 17, 16, 18б, 13, 19, 21, 29а, 31, 35, 37, 39, 2;

ул.Правды, 2, 4, 34/2, 40/4(ул.Алехина, 55), 8, 9, 11, 14, 31, 2а, 7, 13, 15а;

ул.Менделеева, 56;

ул.Краснофлотская, 12, 7, 13, 15, 15б, 20, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

ул.Чайковского, 66, 33, 35, 35а, 35/1, 40, 42;

ул.Лермонтова, 4, 29, 29а, 27, 23, 21, 17, 15, 13, 9, 7, 5, 3;

ул.Планерная, 2, 3, 6, 11;

ул.4-х Связистов, 25а, 25б, 27, 29, 29а, 31, 33, 37, 39, 45, 51, 51/1, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 44, 46, 48, 48а, 48б, 50, 50б, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 17, 19, 21, 23, 20, 22, 24, 26/1, 26/2, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 40, 13, 15, 48б/1, 50а, 52/1;

ул.Высокая, 4, 6, 8, 10, 12;

ул.Аэродромная, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 17;

ул.Дороша, 5, 9;

ул.Сорокина, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19б, 21, 23, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22(1, 2), 24, 26, 15/1;

ул.Асланова, 1, 3, 5, 7, 9, 10а, 19, 21, 19/1, 23, 25, 2, 4, 6, 8, 10, 10б, 14лит.Б, 14лит.А, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 27, 29, 31, 33, 35, 2а, 2в, 2б, 11, 13, 15, 17, 24(1, 2), 32(1, 2), 34, 36, 38, 40, 42, 44(1, 2), 46;

1 Конной Армии, 2а, 1-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;

ул.Сеченова, 1-21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60;

ул.Крейсер Варяг, 1-28, 21а, 28б;

ул.Гвардейская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 27/1, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28(1, 2), 30, 32, 34а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 66, 66б, 55/1;

ул.Ульянова, 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19а, 21, 21б, 23, 23/1, 23/2, 16, 23б, 23а, нечетн.: 25-59, 31, четн.: 2-10, 14, 18-68;

ул.Менделеева, 49/1, 103, 103а, 105, 107, 107а, 107б, 107б(2), нечетн.: 61а, 45-101, 101а, четн.:72а, 80а, 54-82, 88-98, 102-124;

ул.Краснокамская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35а, 35, 2, 12(1, 2), 39, 37, 41, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22литА, 22литБ, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 46, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64;

ул.Крылова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21(1, 2), 23, 25(1, 2), 27, 29(1, 2), 31, 33, 35, 37, 39, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34;

ул.39 Гвардейская, 59(1, 2), 61, 63, 65а, 67, 69, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 79, 81а, 81б, 83, 85, 87, 89, 91, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 86, 90, 92, 94, 96, 96а, 98, 100, 102, 104, 106, 112, 114, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 65б, 113, 113а, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134а, 115, 115а;

ул.Геническая, 1а;

ул.Южно-Сибирская, 5, 7;

ул.Просторная, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 16/2, 6а, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20, 22, 24, 26, 28, 28/1, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17а, 17, 19, 21, 23;

ул.Мичурина, 64а, 66, 66а, 68а, 68, 70, 70/1, 72, 74, 76, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75;

пер.Лермонтова, 1, 3, 3а, 5, 9, 8, 10, 12, 16, 18а, 18/1, 22, 24, 24/1, 26, 28;

ул.Чайковского, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 41, 41а, 43, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65;

пл.Белинского, 1, 3, 3а, 5, 7, 7/1, 9, 9а, 11, 13а, 13/2, 15, 15а, 15б, 1а, 12а, 12, 14, 10, 10а, 6а, 6б, 4/1, 4/2;

ул.Белинского, 1/1, 3/1, 8.

Во избежание несчастных случаев горожан просят не оставлять в указанные часы включенным газовое оборудование.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress