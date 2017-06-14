В Краснооктябрьском районе отключат газ

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|14.06.2017 13:24
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе компании, на объектах систем газоснабжения будут проведены ремонтные работы.
Из-за этого 21 июня с 09.00 до 16.00 будет приостановлена подача газа потребителям, которые проживают по следующим адресам:
ул.Короткая, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 23, 25, 27, 85, 51, 47, 39, 37, 35, 29, 27, 23, 21, 21а, 19, 15, 13, 11, 3, 5, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 14а, 7, 17, 39, 45, 29а, 29б;
27 июня 2017г. с 09ч.00 до 20ч.00 по следующим адресам:
ул.Алехина, 46, 48, 48/1, 50/1, 52/1, 54, 4а, 50, 52, 17, 16, 18б, 13, 19, 21, 29а, 31, 35, 37, 39, 2;
Во избежание несчастных случаев горожан просят не оставлять в указанные часы включенным газовое оборудование.
Юлия Соболева
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