Новые автобусы «ПитерАвто» продолжают ломаться на дорогах

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», инцидент произошел сегодня, 14 июня, около 13.00 часов.

Городской автобус ЛиАЗ, следовавший по маршруту №25, задымился на остановке к/тр «Мир» в Ворошиловском районе.

Всем пассажирам в срочном порядке пришлось покинуть транспорт. На место была вызвана пожарно-спасательная бригада.

Как пояснили в пресс-службе МЧС по региону, в новом автобусе произошло «запарение» из-за перегрева.

Стоит сказать, что сегодня по прогнозу Волгоградского ЦГМС температура воздуха в Волгограде сегодня составляет всего +23 градуса.

Отметим, что случаи поломки новых автобусов уже не удивляют местных жителей. Однако в мэрии продолжают неустанно повторять, что автобусы – это безопасный и комфортный транспорт.

Напомним, что стоимость обслуживания данного автобусного маршрута обошлась бюджету Волгограда в 314 миллионов рублей.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте», группа «Жесть Волгограда», Екатерина Черкесова.