Областные чиновники провалили задание по сокращению своих доходов
Администрация Волгоградской области опубликовала заработки госслужащих за 2016 год. ....
Губернатор Волгоградской области остался в числе середнячков
Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг влияния глав регионов за ма....
|Новые автобусы «ПитерАвто» продолжают ломаться на дорогах
|14.06.2017 14:23
|
Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», инцидент произошел сегодня, 14 июня, около 13.00 часов.
Городской автобус ЛиАЗ, следовавший по маршруту №25, задымился на остановке к/тр «Мир» в Ворошиловском районе.
Всем пассажирам в срочном порядке пришлось покинуть транспорт. На место была вызвана пожарно-спасательная бригада.
Как пояснили в пресс-службе МЧС по региону, в новом автобусе произошло «запарение» из-за перегрева.
Стоит сказать, что сегодня по прогнозу Волгоградского ЦГМС температура воздуха в Волгограде сегодня составляет всего +23 градуса.
Отметим, что случаи поломки новых автобусов уже не удивляют местных жителей. Однако в мэрии продолжают неустанно повторять, что автобусы – это безопасный и комфортный транспорт.
Напомним, что стоимость обслуживания данного автобусного маршрута обошлась бюджету Волгограда в 314 миллионов рублей.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
16:31
В Волгограде пройдет ночной велопарад
-
16:09
У Никаса Сафронова в центре Москвы похитили «Айфон»
-
15:55
Автобус №6к продлили до поликлиники №28
-
15:29
В Волгоградской области идет профилактика пожаров
-
15:23
В Волгограде началось инструментальное обследование дома № 44 на ул. Панферова
-
15:05
У регионального ЛУ МВД на транспорте новый начальник
-
15:00
В Волгограде киоскам с печатной продукцией предоставляются компенсационные места
-
14:47
В Волгограде появились трамваи с символикой ЧМ-2018
-
14:31
Волгоградка чуть не лишилась иномарки из-за долгов
-
14:23
Новые автобусы «ПитерАвто» продолжают ломаться на дорогах
-
14:02
Волгоградский депутат лишился должности за критику бюджета
-
13:32
Причину пожара на стадионе "Волгоград Арена" установят в течение 10 дней
-
13:24
В Краснооктябрьском районе отключат газ
-
12:54
Житель Иловли 6 лет проведет в колонии за смертельное ДТП
Самое читаемое
-
16:09
У Никаса Сафронова в центре Москвы похитили «Айфон»
-
13:32
Причину пожара на стадионе "Волгоград Арена" установят в течение 10 дней
-
12:54
Житель Иловли 6 лет проведет в колонии за смертельное ДТП
-
12:13
Под Волгоградом глухонемой инвалид признался перед смертью в убийстве человека
-
11:55
На Урале нашли 4-летнего мальчика, пропавшего в лесу четыре дня назад
-
11:55
Под Волгоградом полиция задержала похитителей нефти
-
11:27
На улице Кубинской начали укладывать выравнивающий слой
Последние комментарии
-
В Волгограде прокуратура проверит дом №44 по улице Панферова
-
Я живу в 48 он тоже рушится ну никто нас не расселяет, ждут пока и он обрушиться >>
-
-
В Волгограде рухнул лестничный пролет жилого дома
-
Подошел срок износа того, что строили после 50-х гг, вот и начали разрушаться дома, балконы,пролеты ... >>
-
-
В Волгоградской области совершенствуют службу наркореабилитации
-
Вы когда новости пишите вы хоть на место ради прикола приедьте. Открыть открыли а толку. Там все через ... >>
-
-
В Суровикинском районе в ночном пожаре погиб волгоградец
-
так это волгоградец приехал в село и там погиб или местный житель в своём доме? >>
-
-
Жители подмосковной деревни уже две недели голодают из-за свалки
-
Неправда про полигон!!! Жители сами купили за гроши землю в санитарной зоне! Кто им продал? Есть и ... >>
-
-
Музей-заповедник "Сталинградская битва" берет в аренду ранее купленные проекторы
-
Мезотерапия здесь недопустимое содержимое:недо пустимое содержимоеcosme tologufaнедопус тимое ... >>
-
-
На строящемся стадионе "Волгоград Арена" произошел пожар
-
Полиция Волгограда задержала серийного маньяка
-
несколько лет назад сообщали , что сын бизнесмена в москве работая частным извозчиком тоже подвозил девушек ... >>
-