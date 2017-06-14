В Волгограде появились трамваи с символикой ЧМ-2018

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, в среду, 14 июня, первый состав с символикой ЧМ-2018 начал движение на линии скоростного трамвая. Его пассажирами стали кандидаты в волонтеры и футболисты ФК "Ротор-Волгоград".

С сегодняшнего дня на основные трамвайные маршруты города Волгограда выходят десять вагонов с фирменной символикой организатора чемпионата мира по футболу. Перед отправкой в первый рейс трамвая с символикой директору МУП "Метроэлектротранс" вручили памятный сертификат. В торжественной церемонии также приняли участие и ведущие игроки команды «Ротор-Волгоград», которые по итогам сезона получили право играть в ФНЛ.

Спортсмены и тренеры также посетили стройплощадку строящегося стадиона, которая после завершения чемпионата мира по футболу станет базой ФК «Ротор-Волгоград».

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда