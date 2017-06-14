Волгоградка чуть не лишилась иномарки из-за долгов



Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФССП России по региону, в ведомстве Кировского района находилось исполнительное производство о взыскании долга в размере 120 тысяч рублей с местной жительницы.

Известно, что волгоградка в положенный срок задолженность не погасила. В связи с этим проверить ее имущественное положение отправился судебный пристав. Так, сотрудник ведомоства описал и арестовал автомобиль должницы «Volkswagen Jetta», оценив его в 300 тысяч рублей.

Однако волгоградка с транспортным средством расставаться отказалась и на следующий день погасила долг вместе с исполнительским сбором.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба УФССП России по региону