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У регионального ЛУ МВД на транспорте новый начальник Печать
14.06.2017 15:05

У регионального ЛУ МВД на транспорте новый начальник

Личному составу Линейного управления был представлен новый руководитель.

На оперативном совещании в ЛУ МВД на транспорте заместитель начальника УТ МВД России по ПФО - начальник следственного управления полковник юстиции Попов Олег Сергеевич представил нового руководителя Волгоградского управления на транспорте.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, им стал подполковник полиции Роменский Роман Юрьевич.

Представители управления выразили уверенность, что назначение Романа позволит обеспечить высокий процент раскрываемости преступлений.

Юлия Соболева
Фото: Волгорадское ЛУ МВД на транспорте

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