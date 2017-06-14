В Волгограде киоскам с печатной продукцией предоставляются компенсационные места

Как сообщили "СоцИнформБюро" в региональном комитете экономике, в заседании приняли участие представители городской и областной власти, издательских домов, сетей киосков печатной продукции и уполномоченный по правам предпринимателей в регионе.

Для розничной реализации печатной продукции в Волгограде в новой схеме размещения нестационарных объектов предусмотрено 155 мест. В комитете уточнили, что в ближайшее время их количество будет увеличено. У предпринимателей еще есть время определиться с компенсационным местом и подать заявление на его предоставление.

Чтобы поддержать старейшую и наиболее крупную в регионе сеть распространения печатных изданий "Союзпечать" власти рассматривают возможность размещения торговых объектов на территориях муниципальных предприятий с хорошей проходимостью.

- В данный момент у нас ведется работа по этому вопросу. Какие-то компенсационные места уже выделены, какие-то на стадии оформления, - прокомментировали в "Союзпечати".

Отметим, что в 2018 году предприятие отметит 100-летний юбилей. На сегодняшний день сеть представлена более чем в 19 районах области и объединяет порядка 500 работников.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба комитета экономики Волгоградской области