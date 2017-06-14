ОАО ЕДКММ
В Волгограде киоскам с печатной продукцией предоставляются компенсационные места Печать
14.06.2017 15:00

В Волгограде киоскам с печатной продукцией предоставляются компенсационные места

На заседании профильной рабочей группы в комитете экономической политики и развития Волгоградской области рассмотрели вопросы предоставления компенсационных мест и дополнительных площадок для реализации периодических печатных изданий и книжной продукции.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в региональном комитете экономике, в заседании приняли участие представители городской и областной власти, издательских домов, сетей киосков печатной продукции и уполномоченный по правам предпринимателей в регионе.

Для розничной реализации печатной продукции в Волгограде в новой схеме размещения нестационарных объектов предусмотрено 155 мест. В комитете уточнили, что в ближайшее время их количество будет увеличено. У предпринимателей еще есть время определиться с компенсационным местом и подать заявление на его предоставление.

Чтобы поддержать старейшую и наиболее крупную в регионе сеть распространения печатных изданий "Союзпечать" власти рассматривают возможность размещения торговых объектов на территориях муниципальных предприятий с хорошей проходимостью.

- В данный момент у нас ведется работа по этому вопросу. Какие-то компенсационные места уже выделены, какие-то на стадии оформления, - прокомментировали в "Союзпечати".

Отметим, что в 2018 году предприятие отметит 100-летний юбилей. На сегодняшний день сеть представлена более чем в 19 районах области и объединяет порядка 500 работников.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба комитета экономики Волгоградской области

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru