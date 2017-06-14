ОАО ЕДКММ
В Волгограде началось инструментальное обследование дома № 44 на ул. Панферова Печать
14.06.2017 15:23

В Волгограде началось инструментальное обследование дома № 44 на ул. Панферова

В доме на ул. Панферова, где вчера поздно вечером на лестничной клетке произошло межэтажного перекрытия лестничного проема, специалисты приступили к инструментальному обследованию здания.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе мэрии Волгограда, жителей дома продолжают находится в пункте временного размещения, который развернут в школе №31. В настоящее время там находятся 12 человек, включая троих детей.

- Волгоградцы обеспечены всем необходимым. Им предоставлено горячее питание, организованы спальные места, возможность принять горячий душ, - отметили в горадминистрации.

Всего в доме № 44 по улице Панферова зарегистрировано 54 человека. В квартирах постоянно проживает 41 волгоградец. В пункт временного пребывания обратились только 12 человек, остальные отправились к родственникам и знакомым.

Сотрудники оперативных служб уже осмотрели место происшествия и убрали фрагменты перекрытия. Жильцам разрешили в сопровождении полицейских и спасателей пройти в квартиры за документами и личными вещами.

Специалисты в течение нескольких дней проведут инструментальное обследование всего здания. Если оно подтвердит безопасность пребывания, то жильцы смогут вернуться в свои квартиры. Обследование дома планируется завершить до конца текущей недели.

Напомним, что к проверке факта обрушения межэтажного перекрытия лестничного проема уже подключилась прокуратура Волгоградской области.

Надира Коннова
ФОТО: пресс-служба администрации Волгограда

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru