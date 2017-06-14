В Волгограде началось инструментальное обследование дома № 44 на ул. Панферова

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе мэрии Волгограда, жителей дома продолжают находится в пункте временного размещения, который развернут в школе №31. В настоящее время там находятся 12 человек, включая троих детей.

- Волгоградцы обеспечены всем необходимым. Им предоставлено горячее питание, организованы спальные места, возможность принять горячий душ, - отметили в горадминистрации.

Всего в доме № 44 по улице Панферова зарегистрировано 54 человека. В квартирах постоянно проживает 41 волгоградец. В пункт временного пребывания обратились только 12 человек, остальные отправились к родственникам и знакомым.

Сотрудники оперативных служб уже осмотрели место происшествия и убрали фрагменты перекрытия. Жильцам разрешили в сопровождении полицейских и спасателей пройти в квартиры за документами и личными вещами.

Специалисты в течение нескольких дней проведут инструментальное обследование всего здания. Если оно подтвердит безопасность пребывания, то жильцы смогут вернуться в свои квартиры. Обследование дома планируется завершить до конца текущей недели.

Напомним, что к проверке факта обрушения межэтажного перекрытия лестничного проема уже подключилась прокуратура Волгоградской области.

Надира Коннова

ФОТО: пресс-служба администрации Волгограда