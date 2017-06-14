ОАО ЕДКММ
Автобус №6к продлили до поликлиники №28 Печать
14.06.2017 15:55

Автобус №6к продлили до поликлиники №28

По запросам горожан автобусный маршрут №6к был продлен до микрорайона Семь ветров.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, продлить маршрут автобуса №6к попросили жители поселка Аэропорт.

В результате маршрут был изменен так, чтобы он охватывал как поликлинику №28, так и лицей №8 «Олимпия», школу №33, ледовый дворец и объекты торговли. Теперь конечная у данного маршрута будет на остановке "Ул. Космонавтов".

По словам администрации города, удлинение маршрута не повлияло на интервал движения транспорта.

- В часы пик автобусы подъезжают к остановкам каждые 10 минут, - сообщают в мэрии.

Юлия Соболева
Фото: Администрация Волгограда

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru