Автобус №6к продлили до поликлиники №28

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, продлить маршрут автобуса №6к попросили жители поселка Аэропорт.

В результате маршрут был изменен так, чтобы он охватывал как поликлинику №28, так и лицей №8 «Олимпия», школу №33, ледовый дворец и объекты торговли. Теперь конечная у данного маршрута будет на остановке "Ул. Космонавтов".

По словам администрации города, удлинение маршрута не повлияло на интервал движения транспорта.

- В часы пик автобусы подъезжают к остановкам каждые 10 минут, - сообщают в мэрии.

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгограда