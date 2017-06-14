В Волгограде пройдет ночной велопарад

Благотворительный фонд Елены Исинбаевой организует велопарад в честь Международного Олимпийского дня. 24 июня Благотворительный фонд Елены Исинбаевой приглашает всех жителей города на первый ночной велопарад. Маршрут велопарада пройдет от площади перед Царицынской оперой (Краснооктябрьский район) до площади Советской (Ворошиловсий район) по проспекту имени В.И. Ленина и улице Рабоче-Крестьянская. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе фонда, сбор и начало регистрации участников начнется в 19.00, старт – в 20.00. Отметим, что на финише велосипедистов встретит концертная программа, а также лотерея и конкурсы. Еще все желающие смогут сделать памятную фотографию, выстроившись в виде пяти Олимпийских колец. Юлия Соболева

Фото: Фонд Елены Исинбаевой Следующая >