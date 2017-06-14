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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете анонимности в мессенджерах Печать
14.06.2017 18:09

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете анонимности в мессенджерах

Законопроект о регулировании работы мессенджеров обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона или отказывать им в обмене сообщениями.

Как сообщает "СоцИнформБюро", в конце мая депутаты Марина Мукабенова ("Единая Россия"), Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ) внесли на рассмотрение Госдумы документ о регулировании работы мессенджеров.

Согласно документу, мессенджеры обязаны предоставлять свои услуги только идентифицированным пользователям с использованием абонентского номера на основании договора, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи.

Также проект обязывает мессенджеры обеспечить возможность для пользователей отказаться от получения электронных сообщений от других пользователей и получать рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти. Кроме того должна быть возможность ограничить рассылку и передачи сообщений с данными, нарушающими российское законодательство.

В случае невыполнения данных требований, оператор связи имеет право ограничить доступ к мессенджеру по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти на основании вступившего в законную силу решения суда.

Ранее законопроект поддержал Роскомнадзор, который считает, что идентификация пользователей позволит эффективней бороться с террористическими угрозами.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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