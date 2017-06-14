Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в четверг, 15 июня, с 9 до 13 часов с целью выявления нетрезвых автолюбителей, а также соблюдения правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, наряды ДПС на посту ДПС «Ерзовский» проведут массовую проверку водителей.

Согласно Кодекса об административных правонарушениях РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

За повторное совершение данного нарушения предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"