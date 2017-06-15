В Волгограде дожди и грозы продержатся до конца недели

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, сегодня, 15 июня, по прогнозам синоптиков на большей части территории региона будут идти кратковременные дожди. Местами ожидаются ливни, грозы и даже град. Ветер будет дуть западный 6-11м/с. При грозах порывы могут достигать 17-22м/с. Ночью температура воздуха будет +13...+18ºС, а местами и до +9ºС. Днем температура воздуха поднимется до +18...+23ºС, местами до +26ºС.

Примерно такую же погоду синоптики прогнозируют и в пятницу, 16 июня, а также в субботу, 17 июня. В вечерние часы обещают дожди и грозы. Температура воздуха ночью будет +11...+13ºС; а днем +19...+21ºС.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"