Еще один волгоградский школьник получил высший балл по ЕГЭ



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе губернатора, выпускник лицея № 3 Тракторозаводского района Волгограда Виктор Харламов написал ЕГЭ по математике на 100 баллов. Двое учеников школы №30 города Волжского получили на этом экзамене по 99 баллов. Почти две школьников региона заработали больше 80 баллов по профильной математике.

Напомним, недавно учащийся школы №30 города Волжского Данила Дьяков и воспитанник волгоградского лицея №2 Кирилл Никоноров написали ЕГЭ по информатике на 100 баллов.

- Первые результаты ЕГЭ-2017 продемонстрировали серьезную подготовку школьников по всем предметам, - отметила председатель комитета образования и науки Волгоградской области Лариса Савина.

В этом году 80% выпускников сдали базовую математику на «хорошо» и «отлично». На госэкзамене по географии более 80 баллов набрали 12 человек, по информатике – 90 участников.

В ближайшее время выпускники начнут сдавать экзамены по иностранным языкам, химии и истории.

Добавим, что на текущий момент школьники уже сдали ЕГЭ по десяти предметам. По словам организаторов, все испытания проходят в штатном режиме.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба губернатора