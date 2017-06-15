Экипажи ЮВО показали лучшие результаты в индивидуальной гонке военного ралли

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, экипажи ЮВО установили первые рекорды трассы, улучшать которые предстоит участникам международного этапа. Военные водители преодолели спецучасток длиной в 200 км на грузовых автомобилях с колесной формулой 4х4 за 3 часа 6 минут, 6х6 — за 2 часа 59 минут и на легковом автомобиле с колесной формулой 4х4 — за 3 часа.

Высокие результаты на грузовых автомобилях также показали команды Западного, Восточного военных округов и Северного флота. На легковых автомобилях второе и третье места заняли экипажи Центрального военного округа и Росгвардии.

Церемония награждения победителей состоялась в Астрахани на набережной Волги. Сегодня, 15 июня, во время второго этапа по маршруту Астрахань — Элиста военным водителям предстоит совершить 310-километровый марш и преодолеть 200-километровый спецучасток.

Финиш военного ралли состоится в областном центре после командной гонки, которая пройдет по маршруту Элиста — Волгоград.

Надира Коннова

ФОТО: Официальный сайт Министерства обороны РФ