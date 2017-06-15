Суд оставил в силе штраф на главу Волжского



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в УФАС по Волгоградской области, поводом для привлечения Воронина стало нарушение закона о защите конкуренции.

Напомним, по данным надзорного органа, в 2014 году администрация Волжского незаконно предоставила в аренду компании ООО «Сеал-Сити» земельный участок общего пользования.

Позже к компании обратилась фирма ООО «Среда» с просьбой разрешить провести на указанном участке инженерные сети для строящегося дома. В ответ на обращение ООО «Сеал-Сити» выставило условие о предоставлении компании двух квартир на 5 миллионов рублей в строящемся доме.

Подобный «шантаж» ООО «Сеал-Сити» смогло устроить, поскольку компания имела преимущество на рынке из-за получения участка земли от администрации Волжского.

В результате рассмотрения данного дела, УФАС предписал наложить на главу Волжского штраф в размере 15 тысяч рублей. Постановление о наложении штрафа защитники Воронина безуспешно пытались обжаловать в суде.

Вчера, 14 июня, в Волжский городской суд рассмотрел жалобу главы Волжского на постановление Волгоградского УФАС России и оставил решение о штрафе без изменений.

Как пояснила заместитель руководителя Волгоградского УФАС России Ольга Ячменева, дебаты были острыми.

- В острых дебатах три защитника Воронина пытались доказать незаконность нашего постановления. Однако суд, выслушав доводы сторон и тщательно изучив все материалы, не нашел оснований для отмены постановления о наложении штрафа на Воронина, - сообщила Ольга Ячменева.

Добавим, что при повторном привлечении к административной ответственности глава Волжского может лишиться своего кресла.

Полина Макарова

ФОТО: Администрация Волжского