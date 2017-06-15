Автобус №55 продлили до площади Ленина

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в мэрии города, по запросам горожан в новую транспортную систему Волгограда были внесены коррективы.

Так, автобусный маршрут №55, который ранее следовал от ДК «Строитель» до больницы №7 в Советском районе, продлили до площади Ленина.

Теперь транспорт будет ехать по Второй продольной до остановки «к/р Родина», затем по ул. Невской и проспекту им. Ленина.

На данном маршруте также останется 25 автобусов большой вместимости.

Кроме этого, от Красноармейского будет ходить укороченный маршрут №55к. Он будет подвозить жителей юга города до Тулака.

Пока планируется выпуск на маршрут 10 автобусов средней вместимости. В дальнейшем количество транспорта увеличат до 30.

Еще одно изменение произошло у маршрута №95. Автобусы данного маршрута теперь будут следовать без заезда на Тулака.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»