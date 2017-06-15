В Дзержинском и Советском районе отключат газ

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе компании, на объектах систем газоснабжения будут проведены ремонтные работы.

Из-за этого 28 июня с 07.00 до 20.00 будет приостановлена подача газа потребителям, которые проживают в Дзержинском районе по следующим адресам:

ул.51-я Гвардейская, 40,42,44,46,50,52-57,61,63,65;

ул.Восточно-Казахстанская, 6,8,10,12,14,16,18;

ул.Танкистов, 1,1а,3,3а,4,5,5а,6-9,12,16,18,20;

ул.Космонавтов, 59,61;

ул.Киевская, 1а;

ул.Кроткая, 5-9,11,11б,14-16,18;

ул.Красная, 4,6,8,10,12,12б,14;

ул.Камышовая, 1,5,7,17,23,58;

ул.51 Гвардейская (мкр-н 135), 62,66,68,70,72-77-81,83;

ул.Талловская, 3-11,14,15-19,21,22.

28 июня 2017г. с 09ч.00 до 18ч.00 в Советском районе отключения пройдут на следующих улицах:

пр.Университетский, 87,91,95,95а

ул.50 лет ВЛКСМ, 2,4;

ул.Королева, 1,3,3/1,5,7;

ул.Автомобилистов, 2,4,6,8,10,12,14;

ул.Электролесовская, 86.

Во избежание несчастных случаев горожан просят не оставлять в указанные часы включенным газовое оборудование.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress