ОАО ЕДКММ
В Дзержинском и Советском районе отключат газ Печать
15.06.2017 11:36

В Дзержинском и Советском районе отключат газ

ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» сообщает о приостановке подачи газа абонентам в Советском и Дзержинском районах.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе компании, на объектах систем газоснабжения будут проведены ремонтные работы.

Из-за этого 28 июня с 07.00 до 20.00 будет приостановлена подача газа потребителям, которые проживают в Дзержинском районе по следующим адресам:

ул.51-я Гвардейская, 40,42,44,46,50,52-57,61,63,65;
ул.Восточно-Казахстанская, 6,8,10,12,14,16,18;
ул.Танкистов, 1,1а,3,3а,4,5,5а,6-9,12,16,18,20;
ул.Космонавтов, 59,61;
ул.Киевская, 1а;
ул.Кроткая, 5-9,11,11б,14-16,18;
ул.Красная, 4,6,8,10,12,12б,14;
ул.Камышовая, 1,5,7,17,23,58;
ул.51 Гвардейская (мкр-н 135), 62,66,68,70,72-77-81,83;
ул.Талловская, 3-11,14,15-19,21,22.

28 июня 2017г. с 09ч.00 до 18ч.00 в Советском районе отключения пройдут на следующих улицах:

пр.Университетский, 87,91,95,95а
ул.50 лет ВЛКСМ, 2,4;
ул.Королева, 1,3,3/1,5,7;
ул.Автомобилистов, 2,4,6,8,10,12,14;
ул.Электролесовская, 86.

Во избежание несчастных случаев горожан просят не оставлять в указанные часы включенным газовое оборудование.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru