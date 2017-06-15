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|В Дзержинском и Советском районе отключат газ
|15.06.2017 11:36
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе компании, на объектах систем газоснабжения будут проведены ремонтные работы.
Из-за этого 28 июня с 07.00 до 20.00 будет приостановлена подача газа потребителям, которые проживают в Дзержинском районе по следующим адресам:
ул.51-я Гвардейская, 40,42,44,46,50,52-57,61,63,65;
28 июня 2017г. с 09ч.00 до 18ч.00 в Советском районе отключения пройдут на следующих улицах:
пр.Университетский, 87,91,95,95а
Во избежание несчастных случаев горожан просят не оставлять в указанные часы включенным газовое оборудование.
Юлия Соболева
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