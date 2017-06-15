«Старая Сарепта» подарит жителям города «Вдохновение»

Открытие выставки состоится 16 июня в 15.00 в здании немецкой библиотеки.

На мероприятии будут представлены 40 работ, выполненных в технике канзаши из атласных и шелковых лент, ниток мулине, пряжи, бисера, акварельных и акриловых красок.

Отметим, что данная техника позволяет придать картинам выразительность, реалистичность и объем.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в музее-заповеднике, автор выставки, Гришина (Элензеер) Ольга обучалась искусству канзаши самостоятельно. Со временем это стало не просто хобби, а неотъемлемой частью творчества автора, отражением мира и его красоты.

Выставка будет работать до 15 июля. Вход свободный.

Юлия Соболева

Фото: Музей-заповедник «Старая Сарепта»