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«Старая Сарепта» подарит жителям города «Вдохновение» Печать
15.06.2017 12:11

«Старая Сарепта» подарит жителям города «Вдохновение»

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» пройдет выставка картин из шелковых лент, бисера и пряжи «Вдохновение».

Открытие выставки состоится 16 июня в 15.00 в здании немецкой библиотеки.

На мероприятии будут представлены 40 работ, выполненных в технике канзаши из атласных и шелковых лент, ниток мулине, пряжи, бисера, акварельных и акриловых красок.

Отметим, что данная техника позволяет придать картинам выразительность, реалистичность и объем.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в музее-заповеднике, автор выставки, Гришина (Элензеер) Ольга обучалась искусству канзаши самостоятельно. Со временем это стало не просто хобби, а неотъемлемой частью творчества автора, отражением мира и его красоты.

Выставка будет работать до 15 июля. Вход свободный.

Юлия Соболева
Фото: Музей-заповедник «Старая Сарепта»

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