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В Урюпинске пройдет форум малых городов России Печать
15.06.2017 12:20

В Урюпинске пройдет форум малых городов России

Столица российской провинции 29 и 30 июня будет принимать гостей со всей России. Участники в рамках форума «Провинция» обсудят важные для малых городов темы, а также поделятся своим опытом с коллегами.

Как сообщает "СоцИнформБюро", участниками форума станут представители власти, общественности и бизнеса городов с населением до 100 тысяч человек.

В течение двух дней участники форума будут обсуждать такие темы, как развитие малого города, бюджет города, экология жизни, бизнес в провинции, приток населения и развитие ТОСов. В эти дни будет работать ярмарка, на которой местные товаропроизводители городов-участников представят свою продукцию.

Все мероприятия форума пройдут на базе Урюпинского городского центра культуры.

Итогом работы форума станет исследование 100 малых городов Российской Федерации и их развитие. Планируется обнародовать сто рекомендаций для малого города на основе тезисов из выступлений форума, а также 10 предложений федеральной и региональной власти по реализации потенциала малых городов России.

Надира Коннова
ФОТО: группа в социальной сети ВКонтакте "Интересный Урюпинск"

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