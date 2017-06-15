Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе облдумы, водителей, не пропустивших на дороге машину скорой помощи, если это повлекло за собой неоказание или несвоевременное оказание медицинской помощи, предлагается лишать водительских прав на срок до 2 лет и накзывать штрафом в размере 30 тысяч рублей. Соответствующие изменения будут внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Эту федеральную инициативу поддержали в среду, 14 июня, волгоградские парламентарии на заседании комитета регионального парламента по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий.

Федеральный законопроект предлагает также установить штраф в размере до 5 тысяч рублей и арест до 15 суток за воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Наказание устанавливается за сам факт воспрепятствования. В случае наступления негативных последствий для пациента, будет уже применяться уголовная ответственность.

Проект постановления о поддержке проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части обеспечения прав граждан на медицинскую помощь" депутаты Волгоградской областной Думы рассмотрят на очередном заседании, которое пройдет 22 июня 2017 года.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"