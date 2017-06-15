Мэрия объявила аукцион на покупку автобусов для МУП «Метроэлектротранс»
Администрация Волгограда планирует потратить на 25 автобусов больше 300 миллионов рублей. ....
Волгоградцы снова останутся без центрального пляжа
Этим летом в Волгограде откроют шесть общественных пляжей во всех районах, кроме Центрального. ....
|Волгоградские парламентарии поддержали идею лишать прав водителей за непропуск "скорой"
|15.06.2017 12:49
|
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе облдумы, водителей, не пропустивших на дороге машину скорой помощи, если это повлекло за собой неоказание или несвоевременное оказание медицинской помощи, предлагается лишать водительских прав на срок до 2 лет и накзывать штрафом в размере 30 тысяч рублей. Соответствующие изменения будут внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Эту федеральную инициативу поддержали в среду, 14 июня, волгоградские парламентарии на заседании комитета регионального парламента по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий.
Федеральный законопроект предлагает также установить штраф в размере до 5 тысяч рублей и арест до 15 суток за воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Наказание устанавливается за сам факт воспрепятствования. В случае наступления негативных последствий для пациента, будет уже применяться уголовная ответственность.
Проект постановления о поддержке проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части обеспечения прав граждан на медицинскую помощь" депутаты Волгоградской областной Думы рассмотрят на очередном заседании, которое пройдет 22 июня 2017 года.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
13:42
В Кировском и Советском районах Волгограда появятся новые детсады
-
13:20
Волгоградец с ножом отобрал деньги у собутыльника
-
12:51
Волгоградский экскурсионный трамвай отметит свое двухлетие
-
12:49
Волгоградские парламентарии поддержали идею лишать прав водителей за непропуск "скорой"
-
12:32
Владимир Путин приступил к ответам на «Прямой линии»
-
12:20
В Урюпинске пройдет форум малых городов России
-
12:11
«Старая Сарепта» подарит жителям города «Вдохновение»
-
11:50
Волгоградская прокуратура встала на защиту прав вдовы полицейского
-
11:36
В Дзержинском и Советском районе отключат газ
-
11:23
В Волгоградском регионе операция "Мак-2017" дала первые плоды
-
11:11
Автобус №55 продлили до площади Ленина
-
11:08
Суд оставил в силе штраф на главу Волжского
-
10:49
Экипажи ЮВО показали лучшие результаты в индивидуальной гонке военного ралли
-
10:22
Волгоградец привез из Москвы героин в коробке из-под сока
Самое читаемое
-
13:20
Волгоградец с ножом отобрал деньги у собутыльника
-
11:50
Волгоградская прокуратура встала на защиту прав вдовы полицейского
-
11:23
В Волгоградском регионе операция "Мак-2017" дала первые плоды
-
10:22
Волгоградец привез из Москвы героин в коробке из-под сока
-
10:04
В Волгоградской области за сутки сбили трех школьников
-
09:48
В Киквидзенском районе за ночь сгорели два дома
-
09:35
Волгоградца задержали за взятку в 200 тысяч рублей майору полиции
Последние комментарии
-
Автобус №6к продлили до поликлиники №28
-
Да уж. В час пик "каждые 10 минут". Но час пик длится недолго. А затем автобусы 6к отправляют в отстой ... >>
-
-
В Волгограде прокуратура проверит дом №44 по улице Панферова
-
Я живу в 48 он тоже рушится ну никто нас не расселяет, ждут пока и он обрушиться >>
-
-
В Волгограде рухнул лестничный пролет жилого дома
-
Подошел срок износа того, что строили после 50-х гг, вот и начали разрушаться дома, балконы,пролеты ... >>
-
-
В Волгоградской области совершенствуют службу наркореабилитации
-
Вы когда новости пишите вы хоть на место ради прикола приедьте. Открыть открыли а толку. Там все через ... >>
-
-
В Суровикинском районе в ночном пожаре погиб волгоградец
-
так это волгоградец приехал в село и там погиб или местный житель в своём доме? >>
-
-
Волгоградский депутат лишился должности за критику бюджета
-
Наконец-то! Давно пора. >>
-
-
Жители подмосковной деревни уже две недели голодают из-за свалки
-
Неправда про полигон!!! Жители сами купили за гроши землю в санитарной зоне! Кто им продал? Есть и ... >>
-
-
На строящемся стадионе "Волгоград Арена" произошел пожар
-
Полиция Волгограда задержала серийного маньяка
-
несколько лет назад сообщали , что сын бизнесмена в москве работая частным извозчиком тоже подвозил девушек ... >>
-