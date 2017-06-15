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В Кировском и Советском районах Волгограда появятся новые детсады Печать
15.06.2017 13:42

В Кировском и Советском районах Волгограда появятся новые детсады

Волгоградская область получила федеральную поддержку на строительство детских садов и дорог на территориях комплексной застройки.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе обладминистрации, Минстрой России и администрация Волгоградской области подписали дополнительное соглашение на строительство социальной и транспортной инфраструктуры на территориях комплексной застройки. Перечень объектов , получивших федеральную поддержку в рамках комплексного развития территорий, уже известен.

Благодаря подписанному соглашению, в жилом квартале "Санаторный" в Кировском районе Волгограда начнется строительство детского сада на 260 мест. Также детский сад, рассчитанный на 245 мест, появится и в ЖК «Долина» в Советском районе. Кроме того, будет построена автомобильная дорога от улицы им. Джабаева до улицы им. Маршала Василевского.

В строящемся жилом массиве «Радужный» в Волжском благодаря федеральной субсидии планируется обустроить более двух километров тротуаров, проездов. Здесь же готовятся и к возведению детского сада на 240 мест.

Все проекты будут реализованы в 2017-2018 годах.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба администрации Волгоградской области

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