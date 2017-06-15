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Смерть по-французски: мужчина привязал скотчем жену к рельсам перед движущимся поездом Печать
15.06.2017 14:14

Смерть по-французски: мужчина привязал скотчем жену к рельсам перед движущимся поездом

Во французском городе Бовилье мужчина примотал скотчем свою жену к рельсам перед движущимся на них скоростным поездом TGV, а затем сам бросился под состав. Супруги погибли на месте.

Несчастный случай произошел в ночь на 12 июня. Машинист скоростного поезда сразу же сообщил о наезде на людей, но состав смог остановить лишь в трех километрах от места происшествия.

Полиция установила личности погибших: это были 37-летний Гийом и 34-летняя Эмили. У пары был один общий ребенок 15 месяцев, а также трое детей от ранних браков.

Как позже выяснилось, гибель супругов была не случайной, а намеренной. Машина семейной пары стояла неподалеку от места трагедии. Полиция обнаружила на теле женщины обрывки скотча. Пока следователям не удалось установить, была ли женщина в сознании в момент происходящего.

Причиной гибели супругов называют вероятную затяжную депрессию мужчины. Известно, что он был владельцем авторемонтной мастерской, но последние три года нигде не работал. По имеющимся данным, жена собиралась с ним расстаться.

Анастасия Красновская, Москва
Специально для ИА «СоцИнформБюро»

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