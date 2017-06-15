Мэрия объявила аукцион на покупку автобусов для МУП «Метроэлектротранс»
Администрация Волгограда планирует потратить на 25 автобусов больше 300 миллионов рублей. ....
Волгоградцы снова останутся без центрального пляжа
Этим летом в Волгограде откроют шесть общественных пляжей во всех районах, кроме Центрального. ....
|Волгоградцы сообщат природоохранному прокурору об экологических преступлениях
|15.06.2017 14:19
|
Как сообщает "СоцИнформБюро", Вениамин Селифанов в понедельник, 19 июня, с 16:30 до 17:30 проведет личный прием граждан, который состоится в здании Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры по улице Ким, 8.
После предварительной записи горожане могут сообщить волжскому межрегиональному природоохранному прокурору о фактах совершения экологических и коррупционных преступлений.
На прием к Селифанову уже записался волгоградский правозащитник Алексей Ульянов. Активист готов сообщить природоохранному прокурору о фактах грубого нарушения экологии: местах несанкционированных свалок и массовых случаях слива отходов в городские коллекторы.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
15:37
В Волгограде квартирная мошенница получила условный срок
-
15:16
Житель Волгоградской области смог задать вопрос Путину
-
14:42
В Москве 17-летняя девушка умерла во время пластической операции
-
14:27
В Волгоградской области запустили новую канатную машину
-
14:19
Волгоградцы сообщат природоохранному прокурору об экологических преступлениях
-
14:14
Смерть по-французски: мужчина привязал скотчем жену к рельсам перед движущимся поездом
-
13:42
В Кировском и Советском районах Волгограда появятся новые детсады
-
13:20
Волгоградец с ножом отобрал деньги у собутыльника
-
12:51
Волгоградский экскурсионный трамвай отметит свое двухлетие
-
12:49
Волгоградские парламентарии поддержали идею лишать прав водителей за непропуск "скорой"
-
12:32
Владимир Путин приступил к ответам на «Прямой линии»
-
12:20
В Урюпинске пройдет форум малых городов России
-
12:11
«Старая Сарепта» подарит жителям города «Вдохновение»
-
11:50
Волгоградская прокуратура встала на защиту прав вдовы полицейского
Самое читаемое
-
14:42
В Москве 17-летняя девушка умерла во время пластической операции
-
13:20
Волгоградец с ножом отобрал деньги у собутыльника
-
11:50
Волгоградская прокуратура встала на защиту прав вдовы полицейского
-
11:23
В Волгоградском регионе операция "Мак-2017" дала первые плоды
-
10:22
Волгоградец привез из Москвы героин в коробке из-под сока
-
10:04
В Волгоградской области за сутки сбили трех школьников
-
09:48
В Киквидзенском районе за ночь сгорели два дома
Последние комментарии
-
Автобус №6к продлили до поликлиники №28
-
Да уж. В час пик "каждые 10 минут". Но час пик длится недолго. А затем автобусы 6к отправляют в отстой ... >>
-
-
В Волгограде прокуратура проверит дом №44 по улице Панферова
-
Я живу в 48 он тоже рушится ну никто нас не расселяет, ждут пока и он обрушиться >>
-
-
В Волгограде рухнул лестничный пролет жилого дома
-
Подошел срок износа того, что строили после 50-х гг, вот и начали разрушаться дома, балконы,пролеты ... >>
-
-
В Волгоградской области совершенствуют службу наркореабилитации
-
Вы когда новости пишите вы хоть на место ради прикола приедьте. Открыть открыли а толку. Там все через ... >>
-
-
В Суровикинском районе в ночном пожаре погиб волгоградец
-
так это волгоградец приехал в село и там погиб или местный житель в своём доме? >>
-
-
Волгоградский депутат лишился должности за критику бюджета
-
Наконец-то! Давно пора. >>
-
-
Жители подмосковной деревни уже две недели голодают из-за свалки
-
Неправда про полигон!!! Жители сами купили за гроши землю в санитарной зоне! Кто им продал? Есть и ... >>
-
-
На строящемся стадионе "Волгоград Арена" произошел пожар
-
Полиция Волгограда задержала серийного маньяка
-
несколько лет назад сообщали , что сын бизнесмена в москве работая частным извозчиком тоже подвозил девушек ... >>
-