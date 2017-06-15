Волгоградцы сообщат природоохранному прокурору об экологических преступлениях

Как сообщает "СоцИнформБюро", Вениамин Селифанов в понедельник, 19 июня, с 16:30 до 17:30 проведет личный прием граждан, который состоится в здании Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры по улице Ким, 8.

После предварительной записи горожане могут сообщить волжскому межрегиональному природоохранному прокурору о фактах совершения экологических и коррупционных преступлений.

На прием к Селифанову уже записался волгоградский правозащитник Алексей Ульянов. Активист готов сообщить природоохранному прокурору о фактах грубого нарушения экологии: местах несанкционированных свалок и массовых случаях слива отходов в городские коллекторы.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры