В Волгоградской области запустили новую канатную машину



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе губернатора, на площадке волгоградского филиала АО «Редаелли ССМ» запустили новую канатную машину клетьевого типа. На этом оборудовании будут выпускать канаты, которые используются в шахтах и на экскаваторах. Сама машина – продукт итальянской фирмы-изготовителя. Помимо этого, известно, что в марте текущего года в регионе заработала экструзионная линия для покрытия каната и его сердечника полимером. Новое оборудование производит 40 метров каната в минуту, а сама длина установки — 70 метров. Общая стоимость проекта составила больше 300 миллионов рублей.

Как подчеркивают в администрации области, ввод в эксплуатацию нового оборудования расширит линейку и качество канатной продукции.

- Пуск канатной машины 8/1800 итальянской фирмы-изготовителя завершил первый этап проекта по развитию производства специальных канатов, стартовавший в июле 2015 года. Также в его рамках в марте текущего года была введена в строй экструзионная линия для покрытия каната и его сердечника полимером», — отметил Вячеслав Ширяевский, директор АО «Редаелли ССМ».

Добабим, что волгоградский канатный завод один в России производит закрытые канаты. Здесь также выпускают проволоку и стальные канаты для горнодобывающей отрасли, нефте- и газодобычи, металлургии, машиностроения, электроэнергетики, инфраструктурных объектов.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба губернатора