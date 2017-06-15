ОАО ЕДКММ
Сколько можно пить: Минздрав рассчитал безопасные дозы алкоголя Печать
15.06.2017 15:52

Сколько можно пить: Минздрав рассчитал безопасные дозы алкоголя

Экспертами сделан расчёт для водки, коньяка, виски, шампанского, а также коктейля, пива, сухого и креплёного вина.

Как сообщает "СоцИнформБюро", в Минздраве рассчитали безопасные нормы употребления алкоголя, причем как для мужчин, так и для женщин. Речь ведется о дозах, которые могут нанести низкий, средний и высокий вред здоровью. Эти нормы в будущем даже планируют указывать на бутылках со спиртным.

К примеру, если мужчина будет выпивать по 1,5 литра пива крепостью 4,5 градуса три дня в неделю, то риск для его здоровья будет минимальным. Однако ежедневное употребление «пенного» в количестве 1,5 литра – уже соответствует высокому риску.

Четыре бутылки вина (18 градусов) объёмом 750 мл в неделю для мужчины – тоже довольно высокий риск. Что касается водки, то рюмку объёмом 50 мл представителям сильной половины человечества можно пить два раза в день, это, по мнению Минздрава, низкий риск для здоровья.

Женщинам, согласно расчетам, в день можно выпить два бокала по 100 мл сухого вина (крепость 13 градусов) либо бокал шампанского объёмом 150 мл. Не рекомендуется дамам выпивать в день более рюмки водки (50 мл).

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru