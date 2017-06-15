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|Сколько можно пить: Минздрав рассчитал безопасные дозы алкоголя
|15.06.2017 15:52
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Как сообщает "СоцИнформБюро", в Минздраве рассчитали безопасные нормы употребления алкоголя, причем как для мужчин, так и для женщин. Речь ведется о дозах, которые могут нанести низкий, средний и высокий вред здоровью. Эти нормы в будущем даже планируют указывать на бутылках со спиртным.
К примеру, если мужчина будет выпивать по 1,5 литра пива крепостью 4,5 градуса три дня в неделю, то риск для его здоровья будет минимальным. Однако ежедневное употребление «пенного» в количестве 1,5 литра – уже соответствует высокому риску.
Четыре бутылки вина (18 градусов) объёмом 750 мл в неделю для мужчины – тоже довольно высокий риск. Что касается водки, то рюмку объёмом 50 мл представителям сильной половины человечества можно пить два раза в день, это, по мнению Минздрава, низкий риск для здоровья.
Женщинам, согласно расчетам, в день можно выпить два бокала по 100 мл сухого вина (крепость 13 градусов) либо бокал шампанского объёмом 150 мл. Не рекомендуется дамам выпивать в день более рюмки водки (50 мл).
Надира Коннова
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