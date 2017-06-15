В Волгограде изменят схему дорожного движения

Специалисты комитета дорожного хозяйства администрации Волгограда разработали ряд мер по оптимизации транспортных потоков на главных магистралях города.

Согласно проекту мэрии, в городе будут организованы отдельные полосы для общественного транспорта, синхронизированы светофоры и изменены направления движения по полосам.

В скором времени дополнительная полоса появится на проспекте Ленина для поворота налево на пересечениях с ул. 39-я Гвардейская, ул. Штеменко и пр. Металлургов. Протяженность таких полос составит 600 метров.

Напомним, что на проспекте Ленина уже этим летом появится отдельная полоса для общественного транспорта.

Кроме дорожной разметки и знаков на проспекте будут установлены камеры видеофиксации, чтобы наказывать любителей парковки в крайней правой полосе.

В дальнейшем выделенные полосы для общественного транспорта появятся также на проспекте Жукова.

Еще на пересечении проспекта Ленина с улицами Комсомольской, Порта-Саида и Аллей Героев изменят направление движения по полосам на перекрестках.

Для удобства пассажиров будут перенесены и обустроены отдельные остановочные пункты для общественного транспорта.

Движение на Самарском разъезде тоже скорректируют.

- Здесь планируется расширение до двух полос въезда на 3-ю продольную магистраль с ул. Землячки, запрещение левого поворота с ул. Землячки на пр. Жукова и обратно, устройство переходно-скоростной полосы на пр. Жукова и ул. Землячки, также ряд других мероприятий, - сообщили в администрации города.

По мнению мэрии, данные меры позволят более эффективно распределить транспортные потоки и повысить пропускную способность ключевых городских магистралей.

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгограда