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В Волгограде изменят схему дорожного движения Печать
15.06.2017 17:25

В Волгограде изменят схему дорожного движения

Администрация Волгограда разработала проект внедрения выделенных полос для общественного транспорта.

Специалисты комитета дорожного хозяйства администрации Волгограда разработали ряд мер по оптимизации транспортных потоков на главных магистралях города.

Согласно проекту мэрии, в городе будут организованы отдельные полосы для общественного транспорта, синхронизированы светофоры и изменены направления движения по полосам.

В скором времени дополнительная полоса появится на проспекте Ленина для поворота налево на пересечениях с ул. 39-я Гвардейская, ул. Штеменко и пр. Металлургов. Протяженность таких полос составит 600 метров.

Напомним, что на проспекте Ленина уже этим летом появится отдельная полоса для общественного транспорта.

Кроме дорожной разметки и знаков на проспекте будут установлены камеры видеофиксации, чтобы наказывать любителей парковки в крайней правой полосе.

В дальнейшем выделенные полосы для общественного транспорта появятся также на проспекте Жукова.

Еще на пересечении проспекта Ленина с улицами Комсомольской, Порта-Саида и Аллей Героев изменят направление движения по полосам на перекрестках.

Для удобства пассажиров будут перенесены и обустроены отдельные остановочные пункты для общественного транспорта.

Движение на Самарском разъезде тоже скорректируют.

- Здесь планируется расширение до двух полос въезда на 3-ю продольную магистраль с ул. Землячки, запрещение левого поворота с ул. Землячки на пр. Жукова и обратно, устройство переходно-скоростной полосы на пр. Жукова и ул. Землячки, также ряд других мероприятий, - сообщили в администрации города.

По мнению мэрии, данные меры позволят более эффективно распределить транспортные потоки и повысить пропускную способность ключевых городских магистралей.

Юлия Соболева
Фото: Администрация Волгограда

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