Новым ректором ВГСПУ стал бывший председатель комитета по образованию



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ВГСПУ, официально прежний ректор сложил полномочия накануне, 14 июня. На смену ему пришел Александр Коротков.

Информация о кадровых изменениях в руководстве университета стала известна в апреле текущего года на конференции сотрудников и студентов вуза. Прежний ректор Сергеев оставил должность из-за возраста. Бывшему руководителю ВГСПУ исполнилось 66 лет еще в начале февраля 2017 года.

На пост нового ректора предлагали проректоров по учебной работе Владимира Зайцева и Юрия Жадаева, а также экс-председателя областного комитета образования Александра Короткова.

Наша справка:

Александр Михайлович Коротков ранее исполнял обязанности проректора ВГСПУ, затем возглавил комитет образования администрации Волгоградской области, однако был уволен. Доктор педагогических наук, профессор. Окончил ВГСПУ в 1993 году. По некоторым данным, именно Коротков инициировал так и не состоявшееся слияние ВГСПУ и Волгоградского госуниверситета.

Полина Макарова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"