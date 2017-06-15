ОАО ЕДКММ
Новым ректором ВГСПУ стал бывший председатель комитета по образованию Печать
15.06.2017 18:26

Новым ректором ВГСПУ стал бывший председатель комитета по образованию

Профессор Николай Сергеев освободил кресло руководителя Волгоградского социально-педагогического университета. Теперь эту должность занимает Александр Коротков.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ВГСПУ, официально прежний ректор сложил полномочия накануне, 14 июня. На смену ему пришел Александр Коротков.

Информация о кадровых изменениях в руководстве университета стала известна в апреле текущего года на конференции сотрудников и студентов вуза. Прежний ректор Сергеев оставил должность из-за возраста. Бывшему руководителю ВГСПУ исполнилось 66 лет еще в начале февраля 2017 года.

На пост нового ректора предлагали проректоров по учебной работе Владимира Зайцева и Юрия Жадаева, а также экс-председателя областного комитета образования Александра Короткова.

Наша справка:

Александр Михайлович Коротков ранее исполнял обязанности проректора ВГСПУ, затем возглавил комитет образования администрации Волгоградской области, однако был уволен. Доктор педагогических наук, профессор. Окончил ВГСПУ в 1993 году. По некоторым данным, именно Коротков инициировал так и не состоявшееся слияние ВГСПУ и Волгоградского госуниверситета.

Полина Макарова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru