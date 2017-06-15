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|Новым ректором ВГСПУ стал бывший председатель комитета по образованию
|15.06.2017 18:26
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Информация о кадровых изменениях в руководстве университета стала известна в апреле текущего года на конференции сотрудников и студентов вуза. Прежний ректор Сергеев оставил должность из-за возраста. Бывшему руководителю ВГСПУ исполнилось 66 лет еще в начале февраля 2017 года.
На пост нового ректора предлагали проректоров по учебной работе Владимира Зайцева и Юрия Жадаева, а также экс-председателя областного комитета образования Александра Короткова.
Наша справка:
Александр Михайлович Коротков ранее исполнял обязанности проректора ВГСПУ, затем возглавил комитет образования администрации Волгоградской области, однако был уволен. Доктор педагогических наук, профессор. Окончил ВГСПУ в 1993 году. По некоторым данным, именно Коротков инициировал так и не состоявшееся слияние ВГСПУ и Волгоградского госуниверситета.
Полина Макарова
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