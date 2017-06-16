В Волгограде восстанавливают Третью Продольную

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|16.06.2017 05:51
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Для того чтобы выполнить все работы в установленный срок, на восстановлении многострадальной волгоградской дороги, где таковая еще имеется, задействовано более тридцати единиц тяжелой строительной техники, в том числе пять современных катков. А также асфальтоукладчик с высокой производительностью и около пятидесяти дорожных рабочих.
На сегодняшний день, по заверению все той же пресс-службы администрации города, снято более 190 тысяч кв. метров старого изношенного асфальтового покрытия, обустроено свыше 71-й тысячи кв. метров выравнивающего слоя. Также «дорожники» приступили к демонтажу старых разделительных полос. В частности, рабатки демонтированы на участке от улицы Менделеева до Самарского путепровода. Вместо них на обновленной магистрали установят современные барьерные ограждения.
В результате работ и сужения дороги на отдельных участках Третьей Продольной магистрали, пресс-служба администрации города настоятельно рекомендует автомобилистам быть готовым к временным неудобствам.
Поскольку работы по восстановлению магистрали планируется завершить к ноябрю текущего года, то действительно, неудобства для автомобилистов представляются временными.
Евгений Иванов
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