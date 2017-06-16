В Волгограде восстанавливают Третью Продольную



На участке соединяющим Краснооктябрьский, Дзержинский и Ворошиловский районы города, общей протяженностью 10,8 километров, в круглосуточном режиме ведется фрезерование, устройство выравнивающего слоя, а также демонтаж старых разделительных полос. Вместо старых полос будут установлены современные барьерные ограждения. Об этом ИА «Социнформбюро» сообщили в пресс-службе администрации города Волгограда.

Для того чтобы выполнить все работы в установленный срок, на восстановлении многострадальной волгоградской дороги, где таковая еще имеется, задействовано более тридцати единиц тяжелой строительной техники, в том числе пять современных катков. А также асфальтоукладчик с высокой производительностью и около пятидесяти дорожных рабочих.

На сегодняшний день, по заверению все той же пресс-службы администрации города, снято более 190 тысяч кв. метров старого изношенного асфальтового покрытия, обустроено свыше 71-й тысячи кв. метров выравнивающего слоя. Также «дорожники» приступили к демонтажу старых разделительных полос. В частности, рабатки демонтированы на участке от улицы Менделеева до Самарского путепровода. Вместо них на обновленной магистрали установят современные барьерные ограждения.

В результате работ и сужения дороги на отдельных участках Третьей Продольной магистрали, пресс-служба администрации города настоятельно рекомендует автомобилистам быть готовым к временным неудобствам.

Поскольку работы по восстановлению магистрали планируется завершить к ноябрю текущего года, то действительно, неудобства для автомобилистов представляются временными.

Евгений Иванов