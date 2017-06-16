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|В Волгограде выбрали арт-объекты для набережной
|16.06.2017 10:51
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации области, Евгений Павлюченко, Роман Косолапов и Владимир Григорьев стали победителями конкурса арт-объектов в рамках масштабной реконструкции Центральной набережной.
Специального приза от организаторов конкурса была удостоена работа авторов Евгения Дунина и Анатолия Терекова.
Отметим, что к участию приглашались архитекторы, дизайнеры, художники, студенты и все желающие. Всего на конкурсе была представлена 31 работа.
Работы оценивались по шести критериям: оригинальность работы, выразительность художественного образа, сомасштабность месту размещения, композиционная целостность и реальность воплощения.
Напомним, что в марте стартовал первый этап масштабной реконструкции Набережной имени 62-й Армии.
Известно, что на первом этапе будет построена новая линия электроснабжения на 2,7 километра и дооснащена существующая распределительная подстанция. Также будет приведена в порядок причальная стенка на участках №10-15 пассажирского порта, подпорная стена, а также бетонная кладка набережной.
Региональная администрация и Минстрой России подписали соглашение, согласно которому набережную города приведут в подобающий вид за 265,6 миллионов рублей. Дополнительно из казны области будет выделено 66,4 миллиона. Окончательно реконструкция будет завершена только через 3 года.
Юлия Соболева
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