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В Волгограде выбрали арт-объекты для набережной Печать
16.06.2017 10:51

В Волгограде выбрали арт-объекты для набережной

Подведены итоги конкурса на разработку арт-объектов для размещения на набережной 62-й Армии в центре Волгограда.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации области, Евгений Павлюченко, Роман Косолапов и Владимир Григорьев стали победителями конкурса арт-объектов в рамках масштабной реконструкции Центральной набережной.

Специального приза от организаторов конкурса была удостоена работа авторов Евгения Дунина и Анатолия Терекова.

Отметим, что к участию приглашались архитекторы, дизайнеры, художники, студенты и все желающие. Всего на конкурсе была представлена 31 работа.

Работы оценивались по шести критериям: оригинальность работы, выразительность художественного образа, сомасштабность месту размещения, композиционная целостность и реальность воплощения.

Напомним, что в марте стартовал первый этап масштабной реконструкции Набережной имени 62-й Армии.

Известно, что на первом этапе будет построена новая линия электроснабжения на 2,7 километра и дооснащена существующая распределительная подстанция. Также будет приведена в порядок причальная стенка на участках №10-15 пассажирского порта, подпорная стена, а также бетонная кладка набережной.

Региональная администрация и Минстрой России подписали соглашение, согласно которому набережную города приведут в подобающий вид за 265,6 миллионов рублей. Дополнительно из казны области будет выделено 66,4 миллиона. Окончательно реконструкция будет завершена только через 3 года.

Юлия Соболева
Фото: Администрация области

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