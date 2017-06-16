Волгоградские парки сразятся за звание лучшего

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, в пятницу субботу и воскресенье городские парки в рамках конкурса социальных проектов «Лучший парк Волгограда» подготовили для волгоградцев развлекательную программу.

Сегодня, 16 июня, в парке Гагарина Краснооктябрьского района и в парке Аттракционов на Спартановке будут работать танцевальные площадки. Мероприятия начнутся с 16 и 18 часов соответственно.

В сквере 70-летия Победы сегодня в 16:30 стартует акция «Радужное лето». В это время здесь организуют интерактивные и спортивные площадки.

На бульваре Энгельса в Красноармейском районе сегодня в 17 часов отметят наступление «Радужного лета» с играми и конкурсами в компании с веселыми аниматорами.

В Комсомольский саду сегодня в 16 часов пройдет фестиваль «Футбол без границ». Мероприятие посветят Кубку Конфедераций. В рамках фестиваля студенты физкультурной академии проведут эстафеты для сборных команд школьников, а спортивные клубы и вокально-эстрадные ансамбли выступят с концертными номерами. 17 июня здесь пройдет ярмарка мастеров, а в воскресенье, 18 июня, соберутся любители йоги.

В субботу и воскресенье, 17 и 18 июня, в парке Семейном Дзержинского района отпразднуют День отца.

Детский городской парк Ворошиловского района, 17 июня, в 20 часов приглашает горожан на семейный просмотр выпусков «Ералаша». В Воскресенье с 17 часов в парке можно будет поучаствовать в конкурсно-игровой программе «Дом! Дерево! Дети!».

В парке 50-лет Октября Кировского района, 17 июня, для детей пройдет интерактивно-познавательная программа «За здоровый образ жизни». Начало в 17 часов.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба администрации Волгограда