«Прямая линия с Путиным» прошла без вопросов о Волгограде
Президент России завершил ежегодное общение с гражданами. Длительность «прямой линии» составила почт....
Романа Гребенникова допросили по поводу покушения на губернатора
Бывший глава Волгограда Роман Гребенников дал показания правоохранительным органам по факту покушени....
|Волгоградские парки сразятся за звание лучшего
|16.06.2017 11:28
|
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, в пятницу субботу и воскресенье городские парки в рамках конкурса социальных проектов «Лучший парк Волгограда» подготовили для волгоградцев развлекательную программу.
Сегодня, 16 июня, в парке Гагарина Краснооктябрьского района и в парке Аттракционов на Спартановке будут работать танцевальные площадки. Мероприятия начнутся с 16 и 18 часов соответственно.
В сквере 70-летия Победы сегодня в 16:30 стартует акция «Радужное лето». В это время здесь организуют интерактивные и спортивные площадки.
На бульваре Энгельса в Красноармейском районе сегодня в 17 часов отметят наступление «Радужного лета» с играми и конкурсами в компании с веселыми аниматорами.
В Комсомольский саду сегодня в 16 часов пройдет фестиваль «Футбол без границ». Мероприятие посветят Кубку Конфедераций. В рамках фестиваля студенты физкультурной академии проведут эстафеты для сборных команд школьников, а спортивные клубы и вокально-эстрадные ансамбли выступят с концертными номерами. 17 июня здесь пройдет ярмарка мастеров, а в воскресенье, 18 июня, соберутся любители йоги.
В субботу и воскресенье, 17 и 18 июня, в парке Семейном Дзержинского района отпразднуют День отца.
Детский городской парк Ворошиловского района, 17 июня, в 20 часов приглашает горожан на семейный просмотр выпусков «Ералаша». В Воскресенье с 17 часов в парке можно будет поучаствовать в конкурсно-игровой программе «Дом! Дерево! Дети!».
В парке 50-лет Октября Кировского района, 17 июня, для детей пройдет интерактивно-познавательная программа «За здоровый образ жизни». Начало в 17 часов.
Полина Макарова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
11:28
Волгоградские парки сразятся за звание лучшего
-
11:19
На севере Волгограда девушка-пассажир ограбила таксиста
-
10:51
В Волгограде выбрали арт-объекты для набережной
-
10:36
В Волгограде коммерсант задолжал два миллиона рублей своим работникам
-
10:33
Под Волгоградом автоледи на "Киа Спортаж" насмерть сбила велосипедиста
-
10:07
На севере Волгограда водитель скрылся после наезда на пенсионерку
-
09:34
25-летний волжанин устроил в своем гараже нарколабораторию
-
07:39
Российские гандболистки завоевали путевку на ЧМ – 2017
-
06:32
«Ротор-Волгоград» отправился в Абрау-Дюрсо
-
05:51
В Волгограде восстанавливают Третью Продольную
-
15.06.2017 23:58
Россия U-17 готовится к отбору на ЕВРО – 2018
-
15.06.2017 18:33
Романа Гребенникова допросили по поводу покушения на губернатора
-
15.06.2017 18:26
Новым ректором ВГСПУ стал бывший председатель комитета по образованию
-
15.06.2017 17:25
В Волгограде изменят схему дорожного движения
Самое читаемое
-
11:19
На севере Волгограда девушка-пассажир ограбила таксиста
-
10:36
В Волгограде коммерсант задолжал два миллиона рублей своим работникам
-
10:33
Под Волгоградом автоледи на "Киа Спортаж" насмерть сбила велосипедиста
-
10:07
На севере Волгограда водитель скрылся после наезда на пенсионерку
-
09:34
25-летний волжанин устроил в своем гараже нарколабораторию
-
15.06.2017 18:33
Романа Гребенникова допросили по поводу покушения на губернатора
-
15.06.2017 15:37
В Волгограде квартирная мошенница получила условный срок
Последние комментарии
-
Автобус №6к продлили до поликлиники №28
-
Да уж. В час пик "каждые 10 минут". Но час пик длится недолго. А затем автобусы 6к отправляют в отстой ... >>
-
-
В Волгограде изменят схему дорожного движения
-
Как всегда будет недопустимое содержимое""! >>
-
-
В Волгограде прокуратура проверит дом №44 по улице Панферова
-
Я живу в 48 он тоже рушится ну никто нас не расселяет, ждут пока и он обрушиться >>
-
-
В Волгограде рухнул лестничный пролет жилого дома
-
Подошел срок износа того, что строили после 50-х гг, вот и начали разрушаться дома, балконы,пролеты ... >>
-
-
В Волгограде у московской фуры отказали тормоза
-
А что фурам можно ездить по второй продольной? Что он там вообще делал? >>
-
-
Волгоградский депутат лишился должности за критику бюджета
-
Наконец-то! Давно пора. >>
-
-
Жители подмосковной деревни уже две недели голодают из-за свалки
-
Неправда про полигон!!! Жители сами купили за гроши землю в санитарной зоне! Кто им продал? Есть и ... >>
-
-
На строящемся стадионе "Волгоград Арена" произошел пожар
-
Романа Гребенникова допросили по поводу покушения на губернатора
-
Гребенников - член Русской Повстанческой Армии? Они же взяли ответственность . >>
-