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Мэрия города планирует отремонтировать 16 дорог за 430 миллионов рублей Печать
16.06.2017 12:05

Мэрия города отремонтирует 16 дорог за 430 миллионов рублей

Администрация Волгограда разместила 16 заявок на ремонт дорог в 5 районах города.

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», соответствующие заявки появились накануне на официальном портале госзакупок.

Всего от администрации города было размещено 16 лотов на общую сумму в 436 миллионов рублей.

Согласно размещенной документации, дороги планируется сделать за счет бюджета города и области к концу октября этого года.

Гарантийный срок дорог составит 4 года с даты подписания акта приемки работ.

В Ворошиловском районе:

Ремонт ул. Профсоюзная
Цена: 5 598 000

Ремонт ул. Рабоче-Крестьянская
Цена: 102 675 115

Ремонт ул. Симбирская
Цена: 24 914 998

В Советском районе:

Ремонт ул. им. Льва Толстого
Цена: 21 286 913

Ремонт дороги от ул. им.Джабаева до ул. им.маршала Василевского
Цена: 107 093 289

В Центральном районе:

Ремонт ул. Пушкина
Цена: 4 029 176

Ремонт ул. Советская
Цена: 40 087 214

Ремонт ул. Порт-Саида
Цена: 7 396 099

Ремонт ул. Глубокоовражная (в границах от Ворошиловского района до ул. им. Володарского).
Цена: 27 544 995

Ремонт ул. Гагарина
Цена: 8 015 722

Ремонт ул. 7-я Гвардейская
Цена: 11 123 688

Ремонт ул. Хиросимы (от ул. им. Рокоссовского до ж/д путепровода)
Цена: 24 134 608

Ремонт ул. Новороссийская (от ул. Кубанской до ул. Голубинской)
Цена: 9 524 416

Ремонт ул. им. маршала Чуйкова
Цена: 12 000 000

Дзержинский район:

Ремонт ул. Домостроителей
Цена: 23 821 941

Краснооктябрьский район:

Ремонт пр. Металлургов выборочно
Цена: 6 970 581

Напомним, что на данный момент в Волгограде уже начато обновление дорожного полотна на 3-й Продольной, улицах Кубанской, Кубинской, Краснознаменской, Азизбекова, Елецкой, 39-й Гвардейской и Краснополянской. Однако ремонт некоторых из них уже вызывает нарекания.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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