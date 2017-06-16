Администрация Волгограда разместила 16 заявок на ремонт дорог в 5 районах города. Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», соответствующие заявки появились накануне на официальном портале госзакупок. Всего от администрации города было размещено 16 лотов на общую сумму в 436 миллионов рублей. Согласно размещенной документации, дороги планируется сделать за счет бюджета города и области к концу октября этого года. Гарантийный срок дорог составит 4 года с даты подписания акта приемки работ. В Ворошиловском районе:



Ремонт ул. Профсоюзная

Цена: 5 598 000 Ремонт ул. Рабоче-Крестьянская

Цена: 102 675 115 Ремонт ул. Симбирская

Цена: 24 914 998 В Советском районе: Ремонт ул. им. Льва Толстого

Цена: 21 286 913 Ремонт дороги от ул. им.Джабаева до ул. им.маршала Василевского

Цена: 107 093 289 В Центральном районе:



Ремонт ул. Пушкина

Цена: 4 029 176 Ремонт ул. Советская

Цена: 40 087 214 Ремонт ул. Порт-Саида

Цена: 7 396 099 Ремонт ул. Глубокоовражная (в границах от Ворошиловского района до ул. им. Володарского).

Цена: 27 544 995 Ремонт ул. Гагарина

Цена: 8 015 722 Ремонт ул. 7-я Гвардейская

Цена: 11 123 688 Ремонт ул. Хиросимы (от ул. им. Рокоссовского до ж/д путепровода)

Цена: 24 134 608 Ремонт ул. Новороссийская (от ул. Кубанской до ул. Голубинской)

Цена: 9 524 416 Ремонт ул. им. маршала Чуйкова

Цена: 12 000 000 Дзержинский район:



Ремонт ул. Домостроителей

Цена: 23 821 941 Краснооктябрьский район:



Ремонт пр. Металлургов выборочно

Цена: 6 970 581 Напомним, что на данный момент в Волгограде уже начато обновление дорожного полотна на 3-й Продольной, улицах Кубанской, Кубинской, Краснознаменской, Азизбекова, Елецкой, 39-й Гвардейской и Краснополянской. Однако ремонт некоторых из них уже вызывает нарекания. Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро» < Предыдущая Следующая >