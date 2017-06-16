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|Природный комплекс в Кировском районе заливают жидкими отходами из хосписа
|16.06.2017 13:05
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Информацию о несанкционированных свалках на сайте ОНФ «Генеральная уборка» разместили местные жители.
В ходе проведенного общественниками рейда информация о завалах мусора подтвердилась.
Во время проверки на одном из склонов Балки Пахотина активисты обнаружили скопления грунта, который был привезен с ближайшей стройки.
Кроме того, «фронтовики» выявили утечку канализационных жидких отходов со стороны расположенного неподалеку хосписа.
В администрации Кировского района активистам подтвердили, что коллектор принадлежит ГБУЗ «Волгоградский областной клинический хоспис» и имеет механические повреждения.
- По всем обозначенным на ресурсе проекта ОНФ «Генеральная уборка» свалкам в данном районе нами сформированы обращения в адрес администрации Кировского района с просьбой принять меры по их ликвидации.
В ближайшее время по нашему сигналу специалисты комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области выйдут на место с целью обследования и дачи правовой оценки действиям строителей, - прокомментировал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Волгоградской области, член региональной ревизионной комиссии Народного фронта Константин Глушенок.
Также активисты планируют провести расширенное совещание с представителями районной администрации, департамента ЖКХ и ТЭК, прокуратуры и застройщика-нарушителя.
Юлия Соболева
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