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Природный комплекс в Кировском районе заливают жидкими отходами из хосписа Печать
16.06.2017 13:05

Природный комплекс в Кировском районе заливают жидкими отходами из хосписа

Активисты Общероссийского народного фронта выявили в Кировском районе полигоны с мусором и неисправные коллекторы.

Информацию о несанкционированных свалках на сайте ОНФ «Генеральная уборка» разместили местные жители.

В ходе проведенного общественниками рейда информация о завалах мусора подтвердилась.

Во время проверки на одном из склонов Балки Пахотина активисты обнаружили скопления грунта, который был привезен с ближайшей стройки.

Природный комплекс в Кировском районе заливают жидкими отходами из хосписа

Кроме того, «фронтовики» выявили утечку канализационных жидких отходов со стороны расположенного неподалеку хосписа.

В администрации Кировского района активистам подтвердили, что коллектор принадлежит ГБУЗ «Волгоградский областной клинический хоспис» и имеет механические повреждения.

- По всем обозначенным на ресурсе проекта ОНФ «Генеральная уборка» свалкам в данном районе нами сформированы обращения в адрес администрации Кировского района с просьбой принять меры по их ликвидации.

В ближайшее время по нашему сигналу специалисты комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области выйдут на место с целью обследования и дачи правовой оценки действиям строителей, - прокомментировал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Волгоградской области, член региональной ревизионной комиссии Народного фронта Константин Глушенок.

Также активисты планируют провести расширенное совещание с представителями районной администрации, департамента ЖКХ и ТЭК, прокуратуры и застройщика-нарушителя.

Юлия Соболева
Фото: ОНФ по региону

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