ГИБДД проведет профилактический рейд «Стоп Аварийность»

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в целях снижения тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях, а так же профилактики грубых нарушений ПДД, сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактический рейд "Стоп Аварийность".

Особое внимание в ходе рейда, которое пройдет в период с 16 по 18 июня, будет обращено на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также водителям, управляющим транспортными средствами маршрутного такси, водителям, управляющим вело- и мототранспортом.

Массовые проверки по пресечению грубых нарушений в сфере дорожного движения пройдут в Волгограде, Волжском, а также на территориях Городищенского, Камышинского, Михайловского, Светлоярского, Иловлинского и Суровикинского районов области.

Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции в рейде примут участие участковые уполномоченные полиции, представители добровольных народных и казачьих дружин, сообществ автомобилистов. Контроль за дорожной обстановкой будут осуществлять группы нарядов ДПС.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области