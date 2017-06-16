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ГИБДД проведет профилактический рейд «Стоп Аварийность» Печать
16.06.2017 13:25

ГИБДД проведет профилактический рейд «Стоп Аварийность»

В пятницу и ближайшие выходные ГИБДД в Волгограде и Волжском, а также некоторых районах области, проведет профилактический рейд "Стоп Аварийность".

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в целях снижения тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях, а так же профилактики грубых нарушений ПДД, сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактический рейд "Стоп Аварийность".

Особое внимание в ходе рейда, которое пройдет в период с 16 по 18 июня, будет обращено на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также водителям, управляющим транспортными средствами маршрутного такси, водителям, управляющим вело- и мототранспортом.

Массовые проверки по пресечению грубых нарушений в сфере дорожного движения пройдут в Волгограде, Волжском, а также на территориях Городищенского, Камышинского, Михайловского, Светлоярского, Иловлинского и Суровикинского районов области.

Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции в рейде примут участие участковые уполномоченные полиции, представители добровольных народных и казачьих дружин, сообществ автомобилистов. Контроль за дорожной обстановкой будут осуществлять группы нарядов ДПС.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

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