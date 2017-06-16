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Волжанам пересчитали плату за коммуналку Печать
16.06.2017 14:17

Волжанам пересчитали плату за коммуналку

Жильцам двух многоквартирных домов в Волжском пересчитали плату за коммунальные услуги.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального Госжилнадзора, жилинспекция Волжского по обращению граждан проверила две многоэтажки в городе-спутнике.

Так, жители дома № 63 по улице Мира и дома № 206 по улице Пушкина засомневались в правильности начисленной им платы за общедомовые нужды с 2015 года. Как выяснилось, суммы к оплате в некоторых месяцах на самом деле были завышены.

Установлено, что такая ситуация произошла из-за необоснованно начисленных объемов за холодное водоснабжение на ОДН за июнь 2015- апрель 2016, а также июнь и декабрь прошлого года.

Добавим, что данные дома находятся в ведении ООО УК «Алдан». На сегодняшний день управдом пересчитал платы в размере – 672,43 рублей.

Полина Макарова
ФОТО: Госжилнадзор Волгоградской области

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