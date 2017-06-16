В Советском районе на месте разрушенного дома разобьют сквер

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе обладминистрации, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с инициативной группой бывших жильцов дома № 60 по Университетскому проспекту. Жители предложили губернатору создать на месте разрушенного здания сквер.

Бочаров поддерживал предложение жителей дома и согласился с тем, что на месте разрушенного дома должен быть сквер

- Порядок нужно навести комплексно: отремонтировать дорогу, прилегающую территорию, благоустроить двор, провести озеленение, - отметил глава региона.

После завершения следственных мероприятий здание будет снесено и муниципалитет приступит к работам по созданию парковой зоны.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"