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|В Советском районе на месте разрушенного дома разобьют сквер
|16.06.2017 15:25
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе обладминистрации, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с инициативной группой бывших жильцов дома № 60 по Университетскому проспекту. Жители предложили губернатору создать на месте разрушенного здания сквер.
Бочаров поддерживал предложение жителей дома и согласился с тем, что на месте разрушенного дома должен быть сквер
- Порядок нужно навести комплексно: отремонтировать дорогу, прилегающую территорию, благоустроить двор, провести озеленение, - отметил глава региона.
После завершения следственных мероприятий здание будет снесено и муниципалитет приступит к работам по созданию парковой зоны.
Надира Коннова
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