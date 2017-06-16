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В Советском районе на месте разрушенного дома разобьют сквер Печать
16.06.2017 15:25

В Советском районе на месте разрушенного дома разобьют сквер

На месте разрушенного дома планируется отремонтировать дорогу, благоустроить территорию, провести озеленение.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе обладминистрации, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с инициативной группой бывших жильцов дома № 60 по Университетскому проспекту. Жители предложили губернатору создать на месте разрушенного здания сквер.

Бочаров поддерживал предложение жителей дома и согласился с тем, что на месте разрушенного дома должен быть сквер

- Порядок нужно навести комплексно: отремонтировать дорогу, прилегающую территорию, благоустроить двор, провести озеленение, - отметил глава региона.

После завершения следственных мероприятий здание будет снесено и муниципалитет приступит к работам по созданию парковой зоны.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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