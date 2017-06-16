Областная власть потратит почти 10 миллионов на сайт о бюджете

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», соответствующая заявка появилась сегодня на сайте государственных закупок.

Согласно размещенным данным, на разработку портала чиновники планируют потратить из бюджета области 9 961 000 рублей.

За эти средства подрядчик должен будет модернизировать информационный портал «Бюджет для граждан Волгоградской области» (http://www.minfin34.ru).

В тексте закупки указано, что обновленный портал должен обеспечить открытость и доступность для граждан информации о бюджете и бюджетных организациях Волгоградской области.

На сайте рассказывать волгоградцам об исполнении бюджета, о государственном долге, об экономики региона в цифрах, о налоговых льготах и другом.

Работы по модернизации портала должны быть выполнены до 27.10.2017 года.

Напомним, что это далеко не первая крупная трата комитета финансов на создание сайтов.

В Волгограде уже не первый год существует сайт о финансовой грамотности fingram34.ru. Однако особым успехом у горожан он не пользуется.

Его разработка началась еще в 2014 году, когда региональный комитет финансов в рамках программы повышения финансовой грамотности провел конкурс на оказание услуг по повышению финансовой грамотности в Волгоградской области. Итогом стала победа Фонда «Институт экономических и социальных исследований», совладельцем которого на тот момент являлся ректор ВолГУ Василий Тараканов. На разработку сайта тогда было выделено 3,7 миллиона рублей.

В следующем 2015 году комитет финансов снова проводил подобный тендер, в котором снова победил фонд Василия Тараканова. Денежные средства, теперь уже в размере 4,1 миллиона рублей, опять-таки были потрачены на поддержку и развитие сайта fingram34.ru. Но никаких улучшений в работе сайта fingram34.ru и увеличения его популярности тогда замечено не было.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress