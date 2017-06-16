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В Волгограде наследница Николая II попыталась завладеть районной администрацией Печать
16.06.2017 16:05

В Волгограде наследница Николая II попыталась завладеть районной администрацией

Особа царских кровей пришла в администрацию Дзержинского района Волгограда и предъявила свои права на здание.

Необычная гостья пожаловала сегодня в здание администрации Дзержинского района. Женщина представилась Ольгой Жариной – наследницей императора Николая II.

С порога особа царских кровей заявила о том, что ей принадлежат права на все здания и сооружения царской империи.

- Я приняла присягу на верность царю и, выполняя волю Николая II и его брата Михаила, вступила в наследство на всю территорию, и на это здание и сооружения вместе взятые, - сообщила наследница.

Охране здания и столпившимся зевакам императрица стала показывать документы, которые якобы дают ей право на наследство: паспорт СССР, верительная грамота и генеалогическое древо.

В Волгограде наследница Николая II попыталась завладеть районной администрацией

В Волгограде наследница Николая II попыталась завладеть районной администрацией

В Волгограде наследница Николая II попыталась завладеть районной администрацией

- Я вступила в наследство на все! - заявила женщина.

Однако свободно пройти к чиновникам императрице помешал обеденный перерыв в здании. Вместе со своими сопровождающими она была выставлена на крыльцо.

Необычную гостью районной администрации сумел заснять волгоградский активист Алексей Ульянов.

Юлия Соболева
Фото, видео: Алексей Ульянов

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