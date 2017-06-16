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|В Волгограде в жилых памятниках архитектуры заканчивают капремонт
|16.06.2017 16:04
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Ранее сообщалось, что до конца 2017 года в городе планируется обновить фасадные покрытия 11 домов. Всего на это потратят больше 36 миллионов рублей. А в 2020 году работы на объектах возобновятся. Через три года здесь обновят инженерную инфраструктуру. Ход выполнения работ контролируют профильные подразделения мэрии города.
Напомним, перечень домов, которые нуждаются в ремонте, был определен городской комиссией в прошлом году. Всего планируется отремонтировать 25 многоквартирных домов, из них семь домов - памятники архитектуры.
Добавим, согласно поправкам, которые Волгоградская облдума подготовила в бюджет региона, финансирование реконструкции объектов культурного значения увеличится на 100 тысяч рублей. А расходы на их капитальный ремонт планируют уменьшить на 35 миллионов.
Полина Макарова
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