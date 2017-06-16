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В Волгограде в жилых памятниках архитектуры заканчивают капремонт Печать
16.06.2017 16:04

В Волгограде в жилых памятниках архитектуры заканчивают капремонт

В трех домах Краснооктябрьского района завершается обновление фасадов и кровель.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе губернатора, в Волгограде заканчивают ремонт трех жилых памятников архитектуры. Так в домах № 113, №115, №123 по проспекту Ленина на 80-90% завершено обновление кровель и фасадов.

Ранее сообщалось, что до конца 2017 года в городе планируется обновить фасадные покрытия 11 домов. Всего на это потратят больше 36 миллионов рублей. А в 2020 году работы на объектах возобновятся. Через три года здесь обновят инженерную инфраструктуру. Ход выполнения работ контролируют профильные подразделения мэрии города.

Напомним, перечень домов, которые нуждаются в ремонте, был определен городской комиссией в прошлом году. Всего планируется отремонтировать 25 многоквартирных домов, из них семь домов - памятники архитектуры.

Добавим, согласно поправкам, которые Волгоградская облдума подготовила в бюджет региона, финансирование реконструкции объектов культурного значения увеличится на 100 тысяч рублей. А расходы на их капитальный ремонт планируют уменьшить на 35 миллионов.

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба губернатора

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