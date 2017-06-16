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В регионе изменится расписание двух электричек Печать
16.06.2017 16:44

В регионе изменится расписание двух электричек

С понедельника, 19 июня, в Волгоградской области изменится расписание двух популярных пригородных поездов.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ПривЖД, с 19 июня электрички будут останавливаться на Мамаевом кургане. Из-за этого немного изменится расписание некоторых пригородных поездов.

Так, электричка № 6325 Тракторная Пассажирская - Волгоград-1, которая отправляется со станции Тракторная Пассажирская в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу в 17:08 будет прибывать-отправляться с о.п. Мамаев Курган в 17:25 - 17:26 соответственно. Прибытие на конечную станцию Волгоград - 1 будет происходить на 2 минуты позже - в 17:34;

Пригородный поезд № 6313 Волгоград-1 - Южная будет отправляться со станции Волгоград-1 каждый день в 17:35, что на 2 минуты позже, чем раньше. И прибывать на конечную станцию Южная в 18:54, также на 2 минуты позже.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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