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|Подрядчик приступил к ремонту Набережной им. 62-й Армии
|16.06.2017 19:07
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Сегодня на Набережной им. 62-й Армии рабочие приступили к ремонту дороги. На первоначальном этапе с дороги снимают слой старого асфальта и выравнивают основание. В дальнейшем будут демонтированы старые бордюры.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро», новое дорожное полотно появится в границах от улицы Краснознаменской до дороги к паромной переправе.
Отметим, что за 126 миллионов рублей набережную ремонтирует компания ООО «ТрансСервис». Также этот подрядчик ведет работы на 3-й Продольной, 0-й Продольной и улице Краснознаменской.
Юлия Соболева
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