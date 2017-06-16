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Подрядчик приступил к ремонту Набережной им. 62-й Армии Печать
16.06.2017 19:07

Подрядчик приступил к ремонту Набережной им. 62-й Армии

На набережной в Центральном районе началось обновление дорожного полотна.

Сегодня на Набережной им. 62-й Армии рабочие приступили к ремонту дороги. На первоначальном этапе с дороги снимают слой старого асфальта и выравнивают основание. В дальнейшем будут демонтированы старые бордюры.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро», новое дорожное полотно появится в границах от улицы Краснознаменской до дороги к паромной переправе.
Завершить восстановление дороги планируется до конца октября текущего года.

Отметим, что за 126 миллионов рублей набережную ремонтирует компания ООО «ТрансСервис». Также этот подрядчик ведет работы на 3-й Продольной, 0-й Продольной и улице Краснознаменской.

Юлия Соболева
Фото: Администрация Волгограда

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