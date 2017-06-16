Подрядчик приступил к ремонту Набережной им. 62-й Армии

Сегодня на Набережной им. 62-й Армии рабочие приступили к ремонту дороги. На первоначальном этапе с дороги снимают слой старого асфальта и выравнивают основание. В дальнейшем будут демонтированы старые бордюры.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро», новое дорожное полотно появится в границах от улицы Краснознаменской до дороги к паромной переправе.

Завершить восстановление дороги планируется до конца октября текущего года.

Отметим, что за 126 миллионов рублей набережную ремонтирует компания ООО «ТрансСервис». Также этот подрядчик ведет работы на 3-й Продольной, 0-й Продольной и улице Краснознаменской.

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгограда